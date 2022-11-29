Activia Ünilig’de heyecan başlıyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile KKTC Basketbol Federasyonu işbirliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen ActiviaÜnilig’de sezon başlıyor. Geçtiğimiz sezon da büyük bir çekişmeye sahne olan ve ilgi gören ActiviaÜnilig’de yeni sezonda da müthiş maçlar basketbolseverleri bekliyor.
TÜZEL: “GÜZEL BİR ORGANİZASYONA İMZA ATACAĞIZ”
ActiviaÜnilig sorumlusu Ziya Tüzel ligle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ikinci kez düzenlenecek Ünilig’i heyecanla beklediklerini ve yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilediklerini belirtti. Bu sezon Activia’nın lige sponsor olduğunu ve bunun da lige ve organizasyona ayrı bir renk kattığını kaydeden Tüzel, “İki federasyonun işbirliğinde güzel bir organizasyona imza atacağız. Geçen sezon lig çok ilgi gördü. Basketbol ülkede sevilen bir spor dalı, bunun üniversite ve basketbol federasyonlarıyla işbirliği içerisinde öğrencilerin de katılarak yapılması çok değerli.”diye konuştu.
ACTİVİA UNİLİG NORMAL SEZON AÇILIŞ MAÇ PROGRAMI:
30 Kasım 2022 Çarşamba
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi
19:00 Güzelyurt Spor Salonu
1 Aralık 2022 Perşembe
ODTÜ – Rauf Denktaş Üniversitesi
19:00 ODTÜ Spor Salonu
2 Aralık 2022 Cuma
Girne Amerikan Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi
19:00 Ertuğrul Apakan Spor Salonu
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