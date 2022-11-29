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Alayköy Maratonu Pazar günü koşulacak

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Alayköy Maratonu Pazar günü koşulacak
KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, ana sponsorluğunu Trucks Trading Ltd.’in yaptığı ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen Alayköy Maratonu, 4 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. 10 kilometre, 21 kilometrelik yarı maraton ve 42 kilometrelik maraton mesafelerinde yapılacak olan organizasyon Alayköy’de yer alan Trucks Trading Ltd. ofis binası önünde başlayacak.
10 ve 21 kilometre yarışları saat 09.00’da, 42 kilometre ise saat 06.45’te başlayacak. Yarışmanın kayıtları tamamlanırken, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0542 853 60 00 numaralı telefondan irtibat kurabilecekleri belirtildi.
 
 
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