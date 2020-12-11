Açılış Kupası’nda büyük final

Açılış Kupası’nda final karşılaşmasında Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda final karşılaşması 12 Aralık Cumartesi günü Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Açılış Kupası’nın klasman mücadelesini Yakın Doğu Üniversitesi oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazanarak lider olarak tamamlamıştı. Koopspor ise oynadığı beş karşılaşmadan üçünü kazanarak üçüncü olarak klasmanı noktalamıştı.

Hafta arası oynanan yarı finallerde Soyer Hacıganimler’i mağlup eden Koopspor ile GAÜ’yü yenen YDÜ adlarını finale yazdırmayı başarmıştı.

