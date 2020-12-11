Hamitköy’de haftanın yıldızı Mustafa Uçar

Hamitköy Futbol Akademisinde, Fırat Deniz koordinatörlüğünde antrenmanlar tüm temposuyla devam ederken, teknik heyet geçtiğimiz haftanın yıldızını belirledi.
Hamitköy Futbol Akademisinden haftanın yıldızı ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Akademimizin bu hafta yapılan antrenmanlarda arkadaşlarına olan davranışları yanında performans ve en önemlisi olan disiplinli tavırlarından dolayı Mustafa Uçar, haftanın yıldızı seçilmiştir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”
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