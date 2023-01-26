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Töre "27-28 Ocak mitingleri Kıbrıs Türk halkının varlığını tüm dünyaya duyurmuştur"

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Töre "27-28 Ocak mitingleri Kıbrıs Türk halkının varlığını tüm dünyaya duyurmuştur"
 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İngiliz sömürge yönetimine karşı miting düzeyinde direniş yapan Kıbrıs Türk halkının Lefkoşa ve Gazi Mağusa’da birçok şehitler verdiğini anımsatarak, şehitleri rahmetle andı.
Töre, 27-28 Ocak Direnişi’nin 65'inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 
Töre, mesajında şunları kaydetti: 
“İngiliz sömürge yönetimine karşı miting düzeyinde direniş yapan Kıbrıs Türk halkı Lefkoşa’da ve Gazi Mağusa’da birçok şehitler vermiştir.  
Türk Mukavemet Teşkilatı öncesi Volkan, 9 Eylül ve Karaçete gibi direniş örgütlerimizin öncülüğünde yapılan bu mitingler Kıbrıs Türk halkının varlığını tüm dünyaya duyurmuştur.  
'Ya taksim ya ölüm' sloganlarının atıldığı günlerden bugünlere gelen Kıbrıs Türk halkı  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip olmuştur.  
Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız.” 
 
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