Çavuşoğlu: "Eğitimde önemli bir atılım gerçekleştiriyoruz”

Çavuşoğlu “İkinci dönem, özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesi için önemli bir adım attık. Verilen destek bizim için çok önemli...Eğitimde önemli bir atılım gerçekleştiriyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirerek, yürütülen iş birliğiyle eğitimde çok önemli bir atılımın yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, mevkidaşı Özer’in güçlü bir kadroyla kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, heyetler arası çok verimli bir görüşme süreci geçirdiklerini ifade etti.

Özer’in ziyareti kapsamında bakanlıklar arasında imzalanmış protokolleri gözden geçirdiklerini ve yürütülen iş birliğini daha da artırmaya yönelik adımlar attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, görüşmede mevcut eksikliklerin masaya yatırıldığını, Bakan Özer'in eksiklikleri giderme ve KKTC gençliğine katkı yapma noktasında çok önemli bir hassasiyet ortaya koyduğunu söyledi.

-“Özel eğitimde ikinci dönem tam gün eğitime geçiyoruz”

Heyetler arası görüşmelerin ardından alınan kararlara ilişkin açıklamalarda da bulunan Çavuşoğlu, özel eğitim okullarına sağlanacak desteğin önemine işaret etti.

Mahmut Özer ve ekibinin KKTC’de bulunan yedi özel eğitim okuluna katkılar koyacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda, mevcut okulların tüm eksikliklerinin 16 Şubat’a kadar tamamlanması yönünde karar aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle ikinci dönem, özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesi için önemli bir adım attıklarını dile getirerek, “16 Şubat'a kadar bu okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız ve çocuklarımızın tam gün eğitim almaları ve yaşam becerileri kazanmaları adına çok önemli bir imkân yaratmış olacağız." dedi.

-“ÖBA KKTC ve ÖDS KKTC eğitime kazandırılıyor”

Eğitimde dijitalleşmenin sadece öğrenciler için değil aynı zamanda öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sahip olduğu deneyimleri ve dijital altyapıyı kendileri ile paylaşmasının memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

Bu bağlamda, Öğretmen Bilişim Ağı’nın (ÖBA), ÖBA KKTC ismiyle öğretmenlerin kullanımına sunulacağını belirten Çavuşoğlu, platformun, öğretmenlerin mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde kişisel ve mesleki gelişim eğitimi alma olanağı sağlayacağını aktardı.

Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin bireysel gelişimini sağlama ve yardımcı kaynaklarla ilgili ihtiyaçları karşılama adına geliştirilen Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’nin (ÖDS) ÖDS KKTC olarak, KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce KKTC'deki okulların bilişim altyapısının güçlendirilmesiyle ilgili destek sağlanacağını belirterek, TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 750 akıllı tahtanın ülkeye gönderileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, toplantıda ele alınan bir diğer konunun ise mesleki eğitim alanında yapılacak iş birliği olduğuna dikkat çekti.

-“İş birliği, mesleki eğitimdeki gücümüze güç katacaktır”

Mesleki eğitim anlamında çok ciddi bir açılım ve gelişim içerisinde olduklarını Bakan Özer’e de aktardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Mesleki eğitim alanında yürüteceğimiz iş birliği, mesleki eğitimdeki gücümüze güç katacaktır. Bu alanda Türkiye’nin sahip olduğu tecrübeler bizler için önemli bir kazanım olacaktır.”

Çavuşoğlu, bu çerçevede gelecek ay iki bakanlığın ortaklaşa Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenleyeceğini söyledi.

Yürütülen iş birliği kapsamında mesleki eğitim öğretmenlerinin tamamının Türkiye'de misafir edilerek mesleki gelişim eğitimi almalarını sağlayacaklarını ve mesleki derslerle ilgili modüler ders kitaplarının karşılanması adına destek verileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, yeni yapılacak meslek lisesinin donanımının ve 12 meslek lisesinin laboratuvar ve altyapılarının Türkiye Cumhuriyet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağına dikkat çekti.

Görüşmeler sonucunda KKTC’deki okulların Türkiye’deki eşdeğer okullarla kardeş okul olacağını ve kardeş okul projesiyle de her okula bir kütüphane kazandırılacağını aktaran Çavuşoğlu, KKTC’deki tüm öğretmenlerin Türkiye’deki öğretmenevlerinden, Türkiye’deki öğretmenler gibi yararlanması adına karar aldıklarını belirtti.

Samimi bir ortamda yapılan toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Biz bu toplantıyla birlikte eminim ki eğitimde çok daha büyük hız alacağız. Her bir öğrencimizi daha iyi yetiştireceğiz ve onların eksiklikleri çözülmüş olacak. Birlikte eğitimimizle, geleceğimizde daha güçlü olacağız diye düşünüyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ve ekibine bizlere yaptığı katkılarda dolayı çok teşekkür ederim.”