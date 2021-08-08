Savaşan "Erenköy Direnişi’nin insani boyutları genç kuşaklara yeterince aktarılmadı"

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde köşe taşlarından biri olan Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde 8 Ağustos 1964 tarihinin çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e direniş için koşan ve bölge halkıyla omuz omuza mücadele vererek stratejik bir köprübaşını tutan öğrencilerin, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun temel taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin çok anlamlı ve unutulmayacak bir zafer ile taçlandığının altını çizen Ahmet Savaşan, Erenköy Direnişi’nin insani boyutlarının genç kuşaklara yeterince aktarılmadığını söyledi.

Savaşan, Erenköy direnişinde şehit düşenlere rahmet diledi, hayatta olanlara da şükranlarını iletti.