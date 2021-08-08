Prof.Dr. Özdoğan, Memorial KKTC Kliniği’nde hastalarıyla buluşuyor

Memorial Onkoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Özdoğan 13-14 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa’daki Kliniği’nde, KKTC kanser hastalarına yönelik ‘Kanserde yeni tedaviler ve İkinci görüş’ amaçlı hasta kabulü gerçekleştirecek.
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