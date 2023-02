KTÖS'ten AB'ye Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırın çağrısı

KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “Avrupa Komisyonu makamlarına önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırılması noktasında önemli görevler düşüyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Avrupa Komisyonu makamlarını, önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırılması noktasında üzerine düşen görevi yapmaya çağırdı.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, ayrıca iki toplumlu komitelerin etkin çalışması ve tek taraflı olarak askıya alınan barış kültürü eğitimi programının okullar için bir an önce devam etmesini talep etti.

Açıklamasında “Avrupa Komisyonu’nun 2021 Türkiye Raporu’nun 44/45. maddeleri Kıbrıslı Türklerin uluslararası statüsünü teyit etmekte, Türkiye’ye tek taraflı eylemden ve demografik dengeyi değiştirecek eylemlerden kaçınması tavsiye etmekte, Kıbrıs Rum Liderliğine de Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu olduğu hatırlatmaktadır” ifadelerine yer veren Maviş şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk toplumu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı ve Avrupa Birliği’nin bir parçasıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını kolaylaştırılma noktasında istekli ve sorumluluk sahibi olmalıdır.”

“Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması çözüme kavuşturulmalı”

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca son zamanlarda geçiş kapılarında ve diğer kamusal alanlarda çıkarılan çeşitli zorluklara son verilmesi gerektiğini kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması çözüme kavuşturulmalı ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları desteklemelidir.

Avrupa Komisyonu’nun ‘Yeşil Hat Tüzüğü’; ‘Mali Yardım Tüzüğü’ ve bir türlü yasalaşamayan ‘Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü yeniden ele alması gerekirken; okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na, üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk Toplumunun eğitim vizyonu Avrupa’ya taşınmalıdır.

Adıyaman’da yaşadığımız acı hepimizde derin izler bıraktı. Eğitim, kültür ve sporun daha evrensel ve kapsayıcı bir anlayışla yeniden kurgulanması gerekliliği yadsınamaz gerçekliğimiz oldu. Okulların spor faaliyetlerinin Türkiye ile birlikte Avrupa’ya da katılımının bir seçenek haline getirilmesi ve herkesin üzerine düşen sorumlulukları alması noktasında öğretmen sendikalarının referans ve denetleyici olması açısından bizler sorumluluk almaya hazırız.

Doğal afetlere karşı iki toplumun birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğu gerçeği bir kez daha gün ışığına çıktı. Daha iyi bir geleceğe, daha iyi bir yaşama bölünerek değil, asgari müşterekte birleşerek ve Kıbrıs Türk Toplumu’nu Avrupa Birliği sürecine eşit erişimi ile ulaşabiliriz.”



“Avrupa Komisyonu makamlarına önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırılması noktasında önemli görevler düşüyor”



Açıklamanın sonunda şu ifadelere de yer verildi:

“Bu anlamda Avrupa Komisyonu makamlarına önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırılması noktasında önemli görevler düştüğünü hatırlatır, toplumlar arası görüşmelerin bir an önce başlaması, güven yaratıcı önlemlerin konuşulması, iki toplumlu komitelerin etkin çalışması ve tek taraflı olarak askıya alınan barış kültürü eğitimi programının okullar için bir an önce devam etmesi taleplerimizi yineleriz.”