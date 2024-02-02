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KTOEÖS: “Federal çözüm için görüşmeler yeniden başlamalıdır”

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KTOEÖS: “Federal çözüm için görüşmeler yeniden başlamalıdır”
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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs görüşmelerinin, “Crans Montana’da kaldığı yerden, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli, federal çözüm” için yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.
Eylem, bunun, adaya savaş değil, çözüm ve barışın gelmesi, Doğu Akdeniz’de ve bölgedeki barışın sağlanması için de önemli bir adım olacağını belirtti.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yazılı açıklamasında, Geçitkale Havaalanı’nın Türkiye SİHA’larına üs olarak tahsis edilmesiyle ilgili kararın "kabul edilebilir olmadığını" kaydetti ve bunu kınadıklarını bildirdi.
Kıbrıs sorununu içinden çıkılmaz hale getiren politikaları da kınadıklarını belirten Eylem, şöyle devam etti:
“BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel temsilcisinin adamıza gelmesi olumlu bir adımdır. Rum lider Hristodulidis’in yaptığı öneriler iyi niyet olarak algılanmalı, görüşmeler Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeli, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli, federal çözüm için yeniden görüşmeler başlamalıdır.
Adamıza savaş değil çözüm ve barışın gelmesi, Doğu Akdeniz’de ve bölgedeki barışın sağlanması için de önemli bir adım olacaktır. Biz Kıbrıslılar ülkemizde ve dünyada barış ve huzur içinde yaşanmasını istiyoruz.”
 
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