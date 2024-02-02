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Girne’ye 4 tane katlı otopark çalışmaları başladı

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Girne’ye 4 tane katlı otopark çalışmaları başladı
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Girne’nin oto park sorununu bir nebze olsun azaltmak adına 4 tane katlı otopark çalışmalarının başladığını açıkladı.
Şenkul’un paylaşımı şöyle:
“Girne merkez ve Kervansaray bölgelerinde var olan oto park sorunu için katlı otopark çalışmalarımız olduğunu daha önce yazmıştım.
Şuan için Yeni Liman, Açık pazar ve Kervansaray bölgelerine toplam kapasitesi 1200’ün üzerinde olan 3 adet katlı otopark, Girne çarşısında ise zeminde yaklaşık 110 araçlık otopark için çalışmalara başladık.
Bu projelerin 2 tanesi öz kaynak diğer ikisi ise kamu özel ortaklıkları ile hayata geçecektir.
Kentimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz…”
 
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