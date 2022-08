Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden belediyelere çağrı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, ülkedeki tüm belediyelere, sahipsiz köpekler için doğal yaşam alanı çağrısı yaptı.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği As Başkanı Rana Sarro yaptığı yazılı açıklamada, ülkede birçok belediyenin barınağı bulunmadığını, barınağı olanların da hapishane veya nezarethane benzeri yerler olduğunu belirterek, ilçelere doğal yaşam alanlarının gerekli olduğunu kaydetti.

Belediyelerin, sahipsiz hayvanları uyutması, toplatıp dağ başına, ormanlara veya yerleşim yerleri dışına attırmasının insanlık dışı olduğunu ifade eden Sarro, doğal yaşam alanlarının hem düşük maliyetli hem de köklü çözüm olduğunu belirtti.

Belediyelere çağrıda bulunan Sarro, “Doğal yaşam alanlarında tel örgülere lüzum yoktur. Hayvanlar doğal ortamlarında özgür yaşarlar. Bunun için her gün temizlik yapacak bir belediye görevlisine de gerek yoktur. Gönüllüler ve belediye iş birliğinde bölgeye yiyecek ve su takviyesi yapılması yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Böylelikle hayvanların özgürce yaşayabileceğini ifade eden Rana Sarro, şunları kaydetti:

“Sahipsiz masum canlıları şehir dışlarına, ormanlara, dağlara attırıp gün be gün açlıktan ve susuzluktan ölümlerine vesile olacağınıza, bir arazi belirleyip, kulübeler temin ederek, maliyetsiz bu doğal yaşam alanlarını derhal hayata geçiriniz.”