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Yükselen Güzellik Trendi: Siren Bakışlar

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Fox eye makyajının yeni rakibiyle tanışmaya hazır mısınız? Tiktok'u çoktan ele geçiren siren bakışlar, çekici ve çarpıcı bir havaya sahip olmak için uygulayabileceğiniz görünümlerden.

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Yükselen Güzellik Trendi: Siren Bakışlar

Fox eye tekniğinde kullanılan gölge tonlar, buğulu geçişler ve yumuşak hatlar siren eyes tekniğinde tam tersine dönüyor. Bu teknikte gözün dış köşesine oldukça keskin ve uzun bir kuyruk uygulanıyor. Bakışlara bu çekici havayıysa göz pınarına uygulanan eyeliner dokunuşu veriyor. Gözün iç köşesine kondurulan kıvrımlı ve uzun bir uca sahip hat, bakışlara daha çekik ve gizemli bir tavır katıyor. Tercihinize göre son dokunuş olarak göz altına ve kirpik diplerine koyu ve buğulu bir far ya da kalem dağıtılıp makyaj tamamlanıyor. Suya dayanıklı ve kalıcı eyeliner'ınızı hazır hale getirdiyseniz siren bakışlar için favori görünümlerimizde ilham alıp pratik yapmaya başlayabilirsiniz.


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