Basın-Sen: "Haber yapma özgürlüğü kısıtlamak demokratik değildir"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) son yıllarda basın emekçilerinin haber yapma özgürlüğüne yönelik yasaklamalarla sözlü ve fiziksel müdahale girişimlerini edişe ile takip ettiğini bildirdi. Basın-Sen Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Gerçek Muhabiri Ayşe Açıkel’in, bir davanın görüşülmesi sırasında sanık yakınları tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını ve bunun kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını, her ne olursa olsun gazetecilerin haber yapma, toplumun da haber alma özgürlüğünü kısıtlamanın demokratik bir yaklaşım olmadığını vurguladı. -"Önce kendi güvenliğinizi sağlayın" Açıklamada, "Diğer yandan üyelerimize de açık çağrımız, hassas bazı davalarda gerekirse görüntü alırken farklı açılar kullanmaları, provokasyona neden olacak kadar sanık yakınlarıyla iç içe girmemeleri ve böylesi durumlarda önce kendi güvenliklerini sağlamalarıdır." ifadeleri de yer aldı.
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