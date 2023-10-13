Alman Rock Grubu MadMax'ın konseri iptal oldu

Alman Rock Grubu MadMax'ın yarın vereceği konser, iptal edildi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına yarın saat 19.00'da Girne Amfitiyatro'da verilmesi planlanan konserin ve etkinliklerin, MadMax’in solisti Michael Voss’un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmek zorunda kalındığı duyuruldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser ileri bir tarihte tekrar organize edilecek.

Bilet alan kişilerin, bilet ücretlerinin ivedi bir şekilde iade edileceği kaydedilerek, “Girne Belediyesi olarak elimizde olmayan nedenler ile iptal olan etkinlik için tüm halkımızdan özür dileriz” denildi.

