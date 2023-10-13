banner913
banner932
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
25 0
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
11 0
 
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
23 0
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
17 0
Karikatür davasında ikinci beraat
Karikatür davasında ikinci beraat
76 0
"Girne Arkın Group Fest 23’ e görkemli kapanış
16 0
63 0
banner964

Alman Rock Grubu MadMax'ın konseri iptal oldu

banner476

banner974
Alman Rock Grubu MadMax'ın konseri iptal oldu
banner971
Alman Rock Grubu MadMax'ın yarın vereceği konser, iptal edildi.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına yarın saat 19.00'da Girne Amfitiyatro'da verilmesi planlanan konserin ve etkinliklerin, MadMax’in solisti Michael Voss’un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmek zorunda kalındığı duyuruldu.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser ileri bir tarihte tekrar organize edilecek.
Bilet alan kişilerin, bilet ücretlerinin ivedi bir şekilde iade edileceği kaydedilerek, “Girne Belediyesi olarak elimizde olmayan nedenler ile iptal olan etkinlik için tüm halkımızdan özür dileriz” denildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.