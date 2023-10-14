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63 yaşında kokainle yakalandı

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Lefkoşa’da 63 yaşındaki Hüseyin Esener’in üzerinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu

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63 yaşında kokainle yakalandı
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Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 63 yaşındaki Hüseyin Esener’in üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Önceki gün saat 1.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.
Lefkoşa’da kokainle yakalanan 63 yaşındaki Hüseyin Esener dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 6 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde aranan bir şahıs aracılığı ile uyuşturucu temin ettiğini, bir gram kokaini 4 ayrı paket haline getirip sattığını ve 2 bin 500 TL para aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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