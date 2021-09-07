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Açık Pazarcılar Birliği'nden Harmancı'ya teşekkür

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Açık Pazarcılar Birliği'nden Harmancı'ya teşekkür
Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Lefkoşa Açık Pazar yerinin ışıklandırılmasından ötürü Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.
Garabli yazılı açıklamasında, Lefkoşa açık pazarının, yeni yerinde, son sistem ışıklandırma sistemleri ile donatılarak, esnafın ve vatandaşın hizmetine sunulmasını Pazarcılar Birliği olarak memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. 
Garabli, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya hitaben; “yeni pazar yerimizdeki olağan üstü kaliteli ışıklandırma sistemiyle gecemizi gündüz ettiğiniz ve bu sayede çalışma saatlerimizi artırdığınız için Pazarcılar Birliği olarak teşekkürü bir borç biliriz, emeğinize yüreğinize sağlık” dedi.
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