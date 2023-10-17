Zeytin, beklentilerin altında kalacak gibi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizle özdeşleşen bitkilerden biri olan zeytin ağaçlarının bu yıl verim açısından geçmiş yılları aratacak gibi göründüğünü dile getirdiler.

Özellikle üç yıl öncesine göre bu yıl zeytinlerde verimin daha düşük olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Evlerin bahçesinde bulunan veya sulanan zeytin ağaçları dışındaki zeytinlerde verim neredeyse yok denecek kadar az durumda. Bu yıl hem siyah zeytin hem de zeytinyağı sıkıntısı yaşanacak gibi görünüyor” dediler.

Özellikle kış aylarında yeterli yağışların olmasına karşın, ilkbahar aylarında sıcak hava dalgaları nedeniyle zeytinlerin çiçeklerini döktüğünü iddia eden vatandaşlarımız, bugünlerde başlayan zeytin hasadıyla bu durumun daha da belirgin olarak gözler önüne serileceğini sözlerine eklediler.

