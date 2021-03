Yollarımız güvenli değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkede araç kullanmanın gerçektende bir mucize olduğunu dile getirerek geçtiğimiz hafta boyunca esen fırtınadan dolayı yollarda yaşanılan bazı olayları bizlerle paylaştılar.



Perşembe akşamüzeri iş yerinden evlerine dönmek için araçlarıyla yola çıktıklarını ve Mağusa’ya doğru ilerledikleri sırada aniden camlarına bir parça karton kutunun yapıştığını ve bir an için direksiyon hakimiyetini kaybettiklerini söylediler. “Allah’tan yan tarafımızda başka araç gitmiyordu ve hemen yol kenarına çekerek durup kartonu aracımızı önünden alarak aracın bagajına koyduk” dediler.

Cumartesi akşam saatlerinde ise Haspolat yakınlarında ilerlerlerken önlerindeki bir aracın ani bir direksiyon kıvırması ile tedirgin olduklarını söyleyen sürücü vatandaşlarımız, “Meğerse bu araç sürücüsü ise yola gelen kuru otlardan dolayı ani bir direksiyon kırması yaptı. Anlayacağınız yollarımızda mucize bir şekilde ilerliyoruz” diye konuştular.

Her an için yollarda bir şeyle karşılaşacağımızı göz önünde bulundurarak ilerlemek gerektiğini anladıklarını belirten sürücü vatandaşlarımız herkesi dikkatli bir şekilde araç kullanmaya davet ettiler.