banner913
banner932
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
23 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
31 0
 
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
103 0
“Hükümetin kararını sallayan yok”
“Hükümetin kararını sallayan yok”
18 0
Ekmekte fiyat kaosu
Ekmekte fiyat kaosu
54 0
Çanakkale, tek attı 3 aldı
Çanakkale, tek attı 3 aldı
39 0
Dipkarpaz’a, Akova freni
Dipkarpaz’a, Akova freni
91 0
banner1012
banner985

Yollarda yoğunluk her geçen gün artıyor

banner974
Yollarda yoğunluk her geçen gün artıyor
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde özellikle Lefkoşa ve Girne trafiğinin her geçen gün yoğunlaştığını ve bu nedenle trafik kurallarının alt üst olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini aktardılar.
Özellikle Lefkoşa’nın sabah trafiğinin çok kötü olduğunu aktaran vatandaşlarımız, “Her gün sabahleyin Mağusa’dan Lefkoşa’ya geliyoruz. Bundan 5 yıl önce yoğunluk çift şeritte Hamitköy çıkışına kadar ulaşıyordu. Şimdi ise yoğunluk neredeyse Haspolat Kavşağı’na geliyor. Ancak çift şeritte değil üç şeritte ilerleyen bir trafik var” dediler.
Son zamanlarda atan bu trafiğin yolun çift şerit değil de üç şerit olarak kullanılmasına neden olduğunu belirten vatandaşlarımız, toplu taşımacılığın artmaması nedeniyle bu sıkışıklığın yaşandığını savundular.
Artık ciddi ciddi ülkede toplu taşımacılığa önem verilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, “Artan nüfus nedeniyle şehirlerde bireysel araç kullanmak yerine toplu taşımacılığa önem verilmeli veya teşvik edilmeli” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.