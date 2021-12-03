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Yollarda tehlike kol geziyor

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Yollarda tehlike kol geziyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız geçtiğimiz gün anayolda ilerlerken karşılaştıkları önlerindeki araç nedeniyle adeta şoka girdiklerini dile getirerek  bunun sebebini bizlerle paylaştı.
Cumartesi günü öğle saatlerine doğru Mağusa’dan çıkarak İskele’ye doğru ilerledikleri sırada fotoğrafta görülen arabayla karşılaştıklarını ifade eden vatandaşımız “Uzaktan araçtan birşey sarktığını fark ettik ancak bunun bir ağaç dalı olduğunu yaklaşınca farkettik ve şok olduk” dedi.
Özellikle ana yolda böyle bir manzara ile karşılaşmayı hiç beklemediklerini ifade eden sürücü vatandaşımız “Bu araçtan çıkan ağaç dalı kaldırımın üzerinde yürüyen biri olsa ona çarpabilirdi” diyerek bu araç sürücüsünü bunun farkında olup olmadığını sorguladı.
Ağaç dalının salon araçla değil kamyonetle veyahut van araçla taşınması gerektiğini ifade eden vatandaşımız polislerin yollarda bu gibi tehlikeli sürüş yapanları tespit ederek cezalandırması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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