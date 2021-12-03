Her zaman kullandığı ilacı ,hastanede bulamayınca eczaneye almaya gitmiş teyzemiz.Eczacı "piyasa eksiği ,uzun süredir gelmiyor.Dövizden dolayı Türkiye ithal etmiyor". "Arkadaşım Rumdan almış ,oradan mı almak zorundayız" diyerek çaresizce eczaneden çıkıyor.Tanıdık buluyor ve Rumdan getirtiyor.Benzini bitiyor bir amcamızın ,dört farklı istasyonda 98 kurşunsuz soruyor. Benzinci "ne yazık ne kurşunumuz kaldı ne mermimiz" diyor. Ücretsiz aşı kuyruğuna giriyor bir abimiz ,kuyruk fuar alanından Yakın Doğu anayoluna kadar uzamış.Trafik darmadağın. Bir yanda yayalar bir yanda arabaların yarattığı kaos ve saatler sonra yapılan bir test.Yolların yetersizliği,bir yerden bir yere gitmenin zor ve sinir katsayısını artıran kaotik durumu.Bir ambulansın hastaneye ulaşmak için gösterdiği yoğun çaba... Evet ,neresinden bakarsak bakalım ,ülkemiz yaşanacak halden çoktan çıkmış.Pandemi ve döviz bizim gibi zayıf ülkeleri çok daha derinden vurmuş. Orta direk , minik direğe dönmüş ,fakir de bir o kadar sefalete sürüklenmiş.Parası olup da birçok alanda eziyet çeken insanımız da "only" durumdan şikayet etmiş ama birlik olup meydanlara toplanacak inancı ,cesareti bulamamış."Ee nolacak yahu,battı balık yan gider" demiş. Susma sustukca sıra sana gelecek sözünde , sırası gelmeyen bazı zengin ve fırsatcılar hariç, herkes nasibini,hakettiğini bulmuş. "Kendimiz ettik ,kendimiz bulduk ,bunlar bize müstahaktır" demek de istemem ama elimde değil...
(Ahmet Ersöz)
KIBTEK az önce birikmemiş 8600TL borç yüzünden Taşkent Doğa Parkı 'nın elektriğini kesti. Bizi aramışlar ulaşamamışlar, ama biz Parkta çalışırken gelip haber vermeden kesip kaçtılar.
Bazı aylar sadece bir aylık 30bin TL üzerinde elektrik parası ödüyoruz. Bugüne kadar Devletin hayvanlarını iyleştirmek, tedavisi ve rehabilitasyonu için Devlete milyonlarca TL elektrik parası ödedik. Şimdi gidip bunu da ödeyip bir de gelip açılmasını bekleyeceğiz. Bunu beklerken devletin hayvanları mağdur olacak...
Devletin hayvanlarına bir kuruş destek almadan kendi imkanları ile bakan bir hayır kurumuna devletin verdiği değer işte budur.
Kusmak gelir içimden...
(Kemal Basat)
Bu ülkenin aylık 20 bin Türk Lirası maaş alan vekillere ihtiyacı yok. Bu ülkenin dokunulmazlık zırhının arkasına sığınarak; Rüşvet alan, polise ifade vermeye gitmeyen vekillere ihtiyacı yok. Bu ülkenin makamını kullanarak eşini, dostunu partilisini işe aldıran vekillere ihtiyacı yok... Bu ülkenin gerçekten halk için çalışan hukuka saygılı milletvekillerine ihtiyacı var...
(Göktürk Ötüken)
2022 Seçim Vaatleri:
“Benzicide artık benzin olacak!”
“Vatandaşa taksitle tüp gaz imkanı sağlayacağız!”
Tarım Reformu: “Süte zam gelirse, Coconat Milk beleş olacak!”
“Önce Euro’ya sonra da hobi olarak Kuveyt Dinarın’a geçeceğiz!”
“Batmış esnafa kredi, sonra bir kredi daha! Onu da ödeyemezsa ölene kadar mokoko!”
Hukuk Reformu: “Artan sterlin karşısında ceza yasası değişecek küfür etmek suç kapsamından çıkarılacak…”
Sağlık Reformu: “Maske, mesafe, mafiş memleket!”
Eğitimde bir ilk: Ne online eğitim, ne de offline eğitim!
(Mehmet Ekin Vaiz)
Sabah uyandığımda yorgun hissediyordum ve günün daha da yorucu geçeceğine dair bir genelleme yaptım .... Sonra kendi frekansımı değiştirmeye karar verip başka şeyler düşünmeye karar verdim güzel bir müzik bir kahve ...
İş yerime gelen bir müşteri beni annesinin kız kardeşini doğurduğu zaman bulunduğum klinikten hatırladığını söyledi.. Hatırlanmak güzel şey dedim. Sonra çooooookkk geçmiş zamanlardan bir dost ziyareti aldım kahve eşliğinde eskilere ve şimdilere dair güzel bir sohbette bulunuk. Yıllar geçsede bişeylerin hatırını bilmek güzel şey dedim... Sonra bitirmeye çalıştığım evin eksiklerinden olan bir eşya bana hediye geldi. Yardım eli uzatılmak güzel şey dedim ...
DEMEM O Kİ HAYAT BÖYLEDİR. TIPKI RADYO FREKANSI GİBİ SEVMEDİĞİNİZ BİRŞEY ÇALARSA DEĞİŞTİRİN
(Şeniz Gümüllü)
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