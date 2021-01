Casinolar konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ya da Sağlık Bakanlığı'na niye tepki gösterilir anlam veremedim...

Yurtdışından gelişler yasak mıydı? Evet...

Güney'den geçişler yasak mıydı? Evet...

KKTC vatandaşlarının casinolara girmesi yasak mı? Kağıt üstünde evet...

Peki yılbaşı akşamı ve hala daha casinoları dolduran kim?

Casinoların otoparklarından taşan KKTC plakalı araçlar kime ait?

Softa şaşırtmasına hiç gerek yok... Casinoları kapatmaya da hiç gerek yoktu... Herkes üzerine düşeni yapsa ve vatandaşların casinolara giriş yasağı uygulanıp denetlense bugün bunları tartışıyor olmazdık...

Köpeksiz köyde herkes değneksiz gezer...

(Ahmet Vamık)



Türkiye'den ithal edilip burada ucuzlama getirecek (!) elektriğin Türkiye'deki konutlar için tüm vergiler eklenmiş bedeli; 79.75 kuruş oldu.

(Tuluy Kalyoncu)



Bugün, pazarda çalışan Pakistanlı bir genç, “buyur abla lengeri kullan” deyince, karşısındaki kadın “lenger” lafını Urduca zannetmiş olacak, buram buram İstanbul Türkçesi’yle “bizde buna kova derler çocuğum” demez mi!!

(Mete Hatay)



Mızırım!

Çünkü “mızırlığın” her koşulda “razılığın” karşıtı olduğunu anladım.

Her şeyin birbirine benzediği ve benzeşen her şeyin giderek sıradanlaştığı bir yerde, ilişkiler böylesine yalana yaslanırken, mızırlığın aslında tüm bunlara güçlü bir itiraz olduğunu yorumladım.

Hakikat!

Kopma noktası bu...

Bir insana “doğruyu” söylemek, hele de “dosdoğru” söylemek, çoğu zaman “mızırlık” oluyor.

“Ortada” durmaya ve “idare etmeye” alışmış çoğu insan... Yüzüne gül karşındakinin, rol yap, arkasından ne istersen söyle!

Böylesi bir “sıradanlıktır” yaşadığımız.

Maskeli haller, yalancı roller, yapmacık gülüşler, bencillikle örülmüş eylemler...

Çirkef yatağında temiz kalabilme gailesi...

Ne kadar mümkünse...

(Cenk Mutluyakalı)



SÖYLEMİŞ OLAYIM

"Sarı Öküz" hikayesini bilmeyenler, bulup okusunlar.

Sıranın kendilerine de geleceğinden habersiz,

Günü kurtarmak için,

Önce,

Sarı öküzü yedirenler,

Arkasından,

Siyah öküzü de benekli öküzü;

Ve...

Diğerlerini de aç arslanlara yedire yedire,

Aslında

Kendi sonlarını hazırlamaktaydılar.

Sıra kendilerine geldiğinde,

Karşı koyacak güçleri kalmamıştı...

(Ülker Fahri)



O aşıyla Çin bize çip takacak diyor... Yau senin ne özelliğin var da taksın. Senden 2.5 Milyar adam var zaten orada. Sankide F-35'in kumanda sistemini çözebilecek kafan var. Cebindeki android zaten almış tüm bilgilerini.

(Alpmut Ahmet)