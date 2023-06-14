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Yaz yağmurları, çiftçiyi perişan ediyor

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Yaz yağmurları, çiftçiyi perişan ediyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesinden bazı çiftçilerimiz, ülkemizde Mayıs ayında ve Haziran ayı başında yağan etkili yağmurların kendilerine büyük zararlar verdiğini ifade ederek dün de yağan yağmurlarla zararlarının ikiye katlandığını ifade ederek, isyanlarını dile getirdiler.
Yağmur yağmasını her zaman istediklerini ancak zamansız yağan yağmurların her zaman için zarara yol açtığını belirten çiftçi vatandaşlarımız “Son yağan yağmurlardan dolay gerek tarlalardaki balyalarımız, gerekse üreticilerin birçok ürünü çok zarar gördü. Özellikle sulu tarımla uğraşan üreticilerin doludan dolayı zararları büyük, dolu olmayan yerlerde ise aşırı yağmurlardan dolayı su baskınları nedeniyle ürettikleri ürünler tarlalarda kaldı” dediler.
Bazı çiftçilerin kurak geçen kış aylarında az da olsa topladıkları ve harmanlarına döktükleri arpa veya buğdaylarının da yağan yağmurlardan dolayı bozulduğunu söyleyen vatandaşlarımız, çiftçinin ve hayvancının bu yıl zor günler yaşayacağını sözlerine eklediler.
 
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