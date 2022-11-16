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Yakılan çöplüklerle zehir soluyoruz

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Ayaklı Gazete’ye Doğu Mesarya bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde aldığımız her nefesin bizi zehirlediğini dile getirerek son günlerde her tarafta çöplüklerin yakıldığını ifade ederek bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.

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Yakılan çöplüklerle zehir soluyoruz

Vatandaşlarımız, son günlerde doğudan batıya ülkemizin dört bir yanında bulunan çöplük alanlarının sürekli yandığını belirterek bu çöplüklerden çıkan dumanlarla resmen zehir soluduğumuzu iddia ettiler.
Dün sabahleyin evlerinin bahçelerine çıktıkları sırada resmen boğulacak gibi olduklarını söyleyen vatandaşlarımız “Bunun sebebi çok açık şekilde ortada. Zira Geçitkale bölgesinde büyük çöplük alanı, ayni şekilde İskele’deki çöplük alan ve Yıldırım’da yaratılan çöplük alanlar yanmaya devam ediyor. Buralardan çıkan zehirli dumanlarla adeta zehir soluyoruz” dediler.
Ülkemizde her geçen gün artan kanser vakalarının bir nedenin de yakılan çöplüklerden çıkan zehirli gazlar olduğunu savunan vatandaşlarımız, bile bile zehirlendiğimizi vurguladılar.
Buraların yakılmasının kime ne faydası olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, faydasından çok insan sağlığına zararı olduğunu bilmeyen kişilerin bu çöplükleri yaktığını sözlerine ekleyerek yetkilileri bu konuda artık önlem almaya davet ettiler.
 
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