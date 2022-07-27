Vatandaşlardan hurdacı hırsızlarına gözdağı

Vatandaş hırsızlara karşı kendi çözümünü buldu ‘Hırsız hurdacılar almayın, kamera var’





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son zamanlarda bazı kendini bilmez kişilerin hiç sorgusuz sualsiz bazı evlerin önünde bulunan ev eşyalarını alıp götürdükleri için bazı kişilerin de kendince önlemler almaya çalıştıkları bildiriliyor.

Bize ulaşan bazı vatandaşlarımız, evlerinin önünde akşam saatlerinde serinlemek için çıkardıkları sandalye veya masaların sabah saatlerinde bazı hurdacılar tarafından alındığını ve bu nedenle kendince bazı çözümler ürettiklerini ifade ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir ev önünde kaldırım üzerinde bulunan sandalyeye asılan ‘Hırsız hurdacılar almayın, kamera var’ diye yazılı pankart ile hurdacıları uyaran vatandaşlarımız, artık bu konuda taviz vermeyeceklerini ifade ettiler.

