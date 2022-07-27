Bugün kimlik yenilemek için yaptığımız ikinci hamle de başarısızlıkla sonuçlandı. 50 kişilik günlük bekleme sırası numarası almak için herhalde bu akşamdan çadır kurmak gerekecek. Dünyanın en pahalı kimliklerinden olan KKTC kimliğini yenilemek ne kadar zormuş! İster soyu sopumuz has Türk ister has Kıbrıslı olsun, biz bu hizmet verme işini beceremiyoruz!

(Mete Hatay)



Kimlik tartışmaları üzerine…

Kimliğe kültür açısından bakıldığında Kıbrıslı kimliği inkar edilemez. Tabi kimliğe etnik kökenden bakanlar, bunu kabullenemez. İlle bir öteki üzerinden kendini etnik kimlikle var edip bunu politik malzemeye dönüştürenler “Kıbrıslı” ve “Türk” kavramını tartıştırmakla da kendi tezlerine ihanet ediyor ve Türk kimliğini tartışmaya açıyorlar. Kıbrıslı kimliği etnik köken vurgusu yapmıyor, kültür ve coğrafi kimliği arayanların başvurduğu bir adrestir.

(Emin Akkor)





Altı aydır Kıbrıs’ta olmama rağmen yine de akıl sağlığımı korumayı başardığım için (en azından birçoğunu korudum) Ankara’ya evime döndüğüm zaman kendime koccaamaaaan bir hediye alacağım…

(Ayşe Akınlı)



Birbirimizin Kusurlarını ve Yanlışlarını bulmaya o kadar çok zaman harcanıyor ki,

Güzelikleri görmeye,

Zaman kalmıyor.

(Togay Menekşeli)



GÜNCEL SORULAR: Adadakiler "Türkçe konuşan Kıbrıslı" ise Türkçe'yi nereden ve nasıl öğrendiler?.. 1571'den itibaren Anadolu'dan gelip Kıbrıs'a yerleşen Türklerin kendileri ve kuşakları ne zaman buharlaşıp yok oldular ki meydan onlara kaldı?.. Yamalanmak istedikleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası neden Cumhuriyeti ortak kuranların kimliğini açıklarken, Kıbrıs'taki esas iki halkın birinin Türk, diğerinin Helen ırkından geldiğini baş sayfasında vurgular?.. Karşısındakiler Türkçe konuşan Kıbrıslılar ise, Rumlar neden yıllardan beridir bu Kıbrıslıları manen ve maddeten yok etmeye çalışırlar?.. Türklerin "Türklük" bilincinden "Kıbrıslı" bilincine çekilmeleri gerektiğini vurgulayan Ezekias Papayuannu AKEL doktrininin gerçek kültürlüler tarafından çok iyi bilindiğinin farkında değiller mı?..Bu vatanın, kimlik bunalımındaki salakların oyuncağı olacağını sananların gerçek amaçları, zekâ ve kültür düzeyleri nedir?.. "Türkçe konuşan Kıbrıslı" tezini inatla savunmaya başlamalarının bedelini ve finansmanı hangi kaynaklar karşılar?.. Stelyos Vakfı ve diğer dış kaynaklar "Türkçe Konuşan Kıbrıslı" dışında hangi KKTC vatandaşına "ödül" adı altında rüşvet verdi?.. Tüm bu salaklıkları ile çok korkulan o Türk milliyetçiliğini kışkırttıklarının hiç mi farkında değillerdir?..

(Ahmet Tolgay)



Son durum: Ana Muhalefet liderimiz, hükümette yapılan değişiklikleri dangalabiştaya (Tahterevalli) benzetmiş, ‘Tahterevalliyi kırdılar, farkında değiller’ demiş.

Madem onu kırdılar, CTP iktidar olunca tahterevalli değil dönme dolap istiyoruz. Dön baba, dönelim.

(Ulaş Barış)



