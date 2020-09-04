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Vatandaşı susuzluk endişesi sardı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan birçok vatandaşımız, ülkemizde yıllarca devam eden susuzluk sorunun Anamur’dan gelen suyla birlikte son bulduğunu ancak bu yılın başında denizde patlayan borular nedeniyle suyun kesilmesi sonucu Türkiye’den su akışının durduğunu ve bugünlerde büyük sıkıntı yaşanmaya başlandığını ifade ettiler.

Vatandaşı susuzluk endişesi sardı

Ağustos ayının ortasından itibaren ülke genelinde bölge bölge su kesintilerinin yaşanmaya başlandığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Adını ‘su şebekesinde tadilat yapılacağı için kesinti yapılmıştır’ koyarak bölge bölge su kesintisine gidilmeye başlandı” diye konuştular.
Yetkililerin daha önce yaptıkları açıklamalarda Ağustos sonunda denizde tamiratın biterek Geçitköy’e su akmaya başlayacağı yönünde olduğunu ancak halen suyun Geçitköy’e akmaya başlamadığını söyleyen vatandaşlarımız “Beş yılda patlayan “Asrın Projesi”nde son durum nedir? Ağustos sonu geldi geçti.. 15 Eylül’e inanalım mı? Yoksa boru defteri kapandı mı?” diyerek endişelerini dile getirdiler. 
Bundan sonraki süreçte su kullanımına dikkat etmek gerekeceğini zira şu an yeraltı kaynaklarının kullanılmaya başladığını bildiklerini belirten vatandaşlarımız, ancak bu yeraltı kaynaklarının ülkenin tamamına yetmeyeceğini de bildiklerini sözlerine eklediler.
 
 
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