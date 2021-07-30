banner583
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
22 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
111 0
 
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
35 0
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
204 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
146 0
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
49 0
"3. doz için acele etmeyin”
203 0
banner661

Vatandaşa dairelerde bürokratik işlemler eziyeti çektirilmemeli

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde uygulanan bürokratik işlemlerin çok saçma ve vakit kaybettirici olduğunu ifade ederek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

banner666
Vatandaşa dairelerde bürokratik işlemler eziyeti çektirilmemeli
 
Geçtiğimiz günlerde evlenmek isteyen bazı arkadaşlarının başvurdukları Kaymakamlıkta kendilerinden istenen belgeler nedeniyle şaşkına döndüklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Kaymakamlığa giden arkadaşlarımızdan, Kaymakamlık, doğum belgesi, kimlik kartı fotokopileri, ikamet belgesi, bekar olduğuna dair belge ve daha bunun gibi birçok belge istediler. Ancak bu belgeler zaten Kaymakamlığın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı bünyesindeki dairelerde mevcuttur. Hatta birçok belgeyi Kaymakamlık kendisi vermektedir” diyerek sitemde bulundular.
İçişleri Bakanlığı’nda bulunan bilgileri almanın bu çağda zor olmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Kaymakamlıkta çalışanların bir telefonla veya e-devlet uygulaması kurulmuşsa bir tuşla bu işlemleri yapması gerektiğini sözlerine eklediler.
Vatandaşın artık zaman kaybına hatta boş işlerle uğraşmaya tenezzülü kalmadığını söyleyen vatandaşlarımız, devletin artık devlet olduğunu göstermesi gerektiğini dile getirdiler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.