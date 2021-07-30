Vatandaşa dairelerde bürokratik işlemler eziyeti çektirilmemeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde uygulanan bürokratik işlemlerin çok saçma ve vakit kaybettirici olduğunu ifade ederek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.



Geçtiğimiz günlerde evlenmek isteyen bazı arkadaşlarının başvurdukları Kaymakamlıkta kendilerinden istenen belgeler nedeniyle şaşkına döndüklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Kaymakamlığa giden arkadaşlarımızdan, Kaymakamlık, doğum belgesi, kimlik kartı fotokopileri, ikamet belgesi, bekar olduğuna dair belge ve daha bunun gibi birçok belge istediler. Ancak bu belgeler zaten Kaymakamlığın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı bünyesindeki dairelerde mevcuttur. Hatta birçok belgeyi Kaymakamlık kendisi vermektedir” diyerek sitemde bulundular.

İçişleri Bakanlığı’nda bulunan bilgileri almanın bu çağda zor olmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Kaymakamlıkta çalışanların bir telefonla veya e-devlet uygulaması kurulmuşsa bir tuşla bu işlemleri yapması gerektiğini sözlerine eklediler.

Vatandaşın artık zaman kaybına hatta boş işlerle uğraşmaya tenezzülü kalmadığını söyleyen vatandaşlarımız, devletin artık devlet olduğunu göstermesi gerektiğini dile getirdiler.

