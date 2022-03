Gördüğüm kadarı ile belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili herkes kendi bakış açısından konuşuyor. Sendikalar çalışanlarını koruyor, muhalefet kendi bakış açısından, belediyeler “kapattırmayız abi” milliyetçiliği ile, hükümet Ankara ne derse bir çizgi dışına çıkamayız napalım… bu işi bilen insanları bir araya getirseniz, dünya örneklerine bakılsa, kitaplarda yazanlara bakılsa, ülkenin durumuna bakılsa ve ona göre bir çalışma yapılsa? Mesela Şehir Planlama diye bir meslek var dünyada bu meslek dalını da dünyadan alıp ülkemize getirsek, çalışmalarını sağlasak diğer uzmanlarla beraber? Mesela yani

(Merter Refikoğlu)



Hepimiz Bişeye Köleyiz...

Hepimizin tutkuları var...

Bir şeye Tiryaki olmuşuz ya da tutulmuşuz, inanmışız onun kölesi olmuşuzdur...

Bunu fırsata çevirenler de zaman içinde bizlerin anasını ağlatmıştır...

Amma buna biz izin verdip, biz müsade ettiğimiz için şikayet etme hakkımız da olmadığından kendi içimize gömüyoruz...

Şimdi Toplumsal olarak yaşadığımız gibi..

Kölelik kalktı diye sakın düşünmeyin...

Taksit taksit yaşıyor Borçlu ölüyorsak bu köleliğin evrim değiştirme şekildir...

Onur gurur taşınmıyorsa ve sadece ekmek, karın tokluğuna ise bütün gayret,

Ekmeğin, Onur ve namusun önüne geçtiyse bireylerde bu bir köleliliktir...

Kişinin ne yapıp yapmayacağı, Can güvenliği, yiyip içeceği, yarını birileri tarafından programlanıyorsa bu da bir köleliktir...

Bu da bizi her şeyimizle fakirleştiriyor duyarsız yapıyor...

İranlı Sosyolog Ali Şeriati’nin söyleminin yapıldığı bir paylaşımında...

Fakakirlik sadece Açlık ve açıkta olmak değildir diyor...

Fakirlik yemeksiz geçirilen bir gece de değildir, geceyi düşünmeden geçirmektir diyor sosyolog...

Ortalık yangın yeri iken, yemek, içmek, gezmek için yapılan davet de ancak bir hainin işidir...

Bunu öncelik görüp uymak, duyarsız olmak da bir nevi fakirliktir...

Çevrenizdekilerin ne yaptığı ne hissettiği, neler yaşadığına duyarsız olurken,

Sadece Kendi Düzenine veya Tezgahına dokunulduğunda sesiniz taaa Apostolos Andreastan duyuluyorsa bu da duyarlılık değildir...

Onur, Gurur veya Namus hiç değildir...

(Gürsel Uzun)



Gaf, açıklama, gaf, düzeltme, gaf, geri vites…

anladıydık, anlamadıydık,

öyle demek istediydik, böyle demek istediydik…

E usandık…

(Hüseyin Ekmekçi)



İşin en kötü tarafı yokluğu, yoksulluğu, sefaleti içselleştirdik. Nasıl olsa elektrikler bu akşam da kesilecek, akaryakıta 3 günde bir zam gelecek zam gelmeden önce yakıt satılmayacak, yollar hep languha dolu olacak, ilaç bulunmayacak, her hafta iyneden ipliğe zam gelecek, daha da fakirleşeceğiz ve bunun gibi tüm sorunlar artık rutin normalimiz oldu. Yani insan yaşamı için en doğal ihtiyaçların bile olmamasını, artık sıradan olaymış gibi kabulleniyoruz. Buna herhalde alıştırılmış çaresizlik de diyebiliriz. Yazık, her halde kendi hakları konusunda bu kadar pasif bu kadar duyarsız başka bir toplum yoktur#foreverkktc

(Ufuk Çağa)



2016 yılında Gaile Dergisi'nin, Dünya Su Günü özel sayısı için yazdığım makale. Hala güncelliğini korumakta. Hala bir şeyler yapılması için geç değil. Onlar yapmamak için ayak sürecek, biz yaptırana kadar mücadele edeceğiz. Elbet biz kazanacağız.

(Salih Erşangil)