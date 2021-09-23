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Tren Yolu Polikliniği telefonları bozuk mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir yaşlı vatandaşımız, ülkemizde sağlık hizmeti veren devlet kurumlarının her geçen gün pasifize edildiğini iddia ederek bu konuyla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

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Tren Yolu Polikliniği telefonları bozuk mu?
 
Kendisinin emekli bir kadın olduğunu belirten vatandaşımız Girne Boğaz bölgesinde yaşadığını bu nedenle sık sık Lefkoşa’ya gelemediğini ifade etti. Vatandaşımız “Bu nedenle biten ilaçlarını alabilmek için Tren Yolu Polikliniği’ne gitmeden önce arayıp ilaçları bulup bulamayacağımı sormak istedim. Ancak defalarca aramama rağmen telefon hep meşgul modunda çaldı. Ya hususi telefon açık bırakıldı. Ya da hat bozuk” diye konuştu.
Bir hastane için telefonun çok önemli olduğunu belirten vatandaşımız, “Acil bir durum olsa ve o bölgeden hastaneye ulaşmak istense ne olacak” diye sorguladı.
Bu arada ilaçlarını almak için gittiği Dikmen Sağlık Ocağı’nda ise eczane çalışanının izinli olduğu için eczanenin kapalı olduğunu öğrendiğini söyleyen yaşlı vatandaşımız “Koskoca devletin böyle durumlara düşmesi akıl almaz işler” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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