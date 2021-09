Aşı dediğin şey bedava ve ulaşması kolay... Bedava olan bir şeyi yaptırmayıp parayla sahte aşı belgesi almak nasıl bir beynin mahsulü gerçekten anlaması güç...

Aşılama için gerekli plan ve çalışmayı yapmayıp 40 bin doz aşıyı iade edersen, sahte aşı kartlarıyla da uğraşırsın sahte test sonuçlarıyla da…

Cumhurbaşkanı Tatar'ın da katıldığı Türkevi açılış töreni Rum Tarafı için kısmi krize dönüşmüş durumda...

Anastasiadis, açılışa katılan Amerika Başpiskopos’u Elpidophoros ile New York’ta yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Keza Yunanistan Başbakanı Miçotakis de...

Açılış kurdelesini kesenlerden birisi de BM Genel Sekreteri idi...

Ama Anastasiadis, aynı tavrı Guterres'e göstermedi...

New York’ta, 6 katlı mütevazı “Türkevi” binası yıkılarak, yerine 36 katlı görkemli dev bir gökdelen dikilmesi, Türkiye basınında ciddi biçimde tartışılıyor…

Muhafazakar kesimin kalemlerinden biri olan Fehmi Koru, AK Parti’nin “Şatafat Merakı”nı eleştirdi…

Fehmi Koru: “Dışta ve içte devlet hizmetine tahsis edilmiş görkemli binalardan beklenen sonuçların alınabildiğini söylemek o kadar kolay değil” diyor…

Konu; ülkelerin güncel ihtiyaçlarına mı öncelik verilecek, yoksa “ihtişam” sorunları çözer mi? ülkenin dünyadaki saygınlığını artırır mı? Konusudur…

Bizim için ise; bu konunun bir başka önemi vardır…

“KKTC New York Temsilciliği” bu binada faaliyet gösterecek…

“İki eşit egemen devlet” diye bağıranlar, BM’nin gözlerinin içine baka baka “biz TC’nin alt yönetimiyiz” iddiasını sahada gösterecekler…

Bu “görüntü” hem egemen, hem eşit, hem uluslararası statü talep edenlerin kendi kendilerini rezil ettiklerini göstermiyor mu?

Aşısız kişilere Adapass veren şebeke çökertilmiş.

Peeee, basit iş...

Yetkisiz kişilere ülkenin yönetimi verildi, ballı gatmer şekilde, hem da aday bile olmadan.

Sahte Adapass'a mı şaşıracayık?

Orada Ne varsa burada da oldu işte.

Neden bir işin parasını söyleyinca ilk soru 'ne parçası dakdınız' olur. Emeğin hiç mi önemi yok? Örneğin bir banka memuru, muhasebe elemanı, devlet memuru parça mı dakar da para kazanır?

(Çağan Ilgar)





Son dönem çok sayıda özel girişimcinin yaptırdığı okullar var.

Olumlu bir gelişmedir bu.

Kimileri diyor ki, “Vergi vermek yerine okul yapıyorlar.”

Çok da fena değil.

Eğer vergilerini “tam” ödeseler, eminim, o paralarla okul yapılmayacak.

Hastane de yapılmayacak.

Vergiler, size hizmet ve toplumsal değer olarak dönmüyorsa eğer, keşke, birileri her gün okul yapsa, hastane inşa etse, santral bacasına filtre taksa da en azından hayatımız kurtulsa!

(Cenk Mutluyakalı)