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Trafik güvenliği kimin umurunda

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Trafik güvenliği kimin umurunda
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücü vatandaşımız, ülkemizde trafik güvenliğinin her geçen gün bozulduğunu dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.
Duyarlı sürücümüz, fotoğraftaki kamyonetle geçtiğimiz günlerde İskele-Yonca Kavşağı arasındaki yolda karşılaştığını belirterek, “Kamyonet sürücüsü herhalde ovadan topladığı odun, çalı çırpı gibi şeyleri ya bir ekmek fırınına ya da kendisinin evine götürüyordu. Götürmesinde hiçbir sakınca yok. Ancak bu şekilde hiçbir önlem alınmadan yola çıkması oldukça tehlikeli” diye konuştu.
Kamyonete yüklenen çalı çırpıların bazılarının yola düştüğünü belirten duyarlı sürücümüz “Bu kamyonet sürücüsünün trafik güvenliği hiç umurunda değil sanırım. Zira yola saçılan odunlar ve çalı çırpılara hiç aldırış etmeden yoluna devam etti. Onu uyardığımız zaman ise elini kolunu sallayarak tepki de gösterdi” diye konuştu.
Ülkemizde yol güvenliğinin zaten bozulan yollardan dolayı her geçen gün kötüleştiğini bir de bu şekilde duyarsız sürücülerden dolayı tehlikenin daha da büyüdüğünü sözlerine ekledi.
 
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