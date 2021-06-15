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Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin kendine münhasır tuhaflıklarıyla artık sayılı ülkeler arasına girdiğini söyleyerek, geçtiğimiz günlerde fotoğrafını çektikleri bir motosikletli sürücüyle ilgili düşüncelerini paylaştılar.

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Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
 
“Memlekette alışık olmadığımız renkli ama bir o kadar da tehlikeli görüntüler gün içerisinde karşımıza çıkıyor” diyen vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi motoruyla yolda ilerleyen kişin arkasında çit veya ağaç budama makasının çok tehlikeli bir şekilde durduğuna dikkat çektiler. 
Fotoğrafta görülen makasın sapının tekerleye sürtmesi durumunda neler yaşanabileceğini düşünmek bile istemediklerini ifade eden vatandaşlarımız, “50 cc motosiklete 5 kişinin bindiği ve trafikte de bu durumun normal sayıldığı Hindistan'a bile fark atmaya başladık” dedi.
Çit makasının sapı arka koltuğun demirine, makasın sivri ucu ise sürücünün sırtına dönük vaziyette yerleştirilmiş şekilde ana yolda giden bu motosiklet sürücüsünün tehlikenin farkında olup olmadığını sorgulayan vatandaşımız, neden daha emniyetli bir şekilde bu makasın taşınmadığını sorguladılar
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