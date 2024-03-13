SOSYAL MEDYANIN SESİ

RAMAZAN'DA DA SOYKIRIM: İsrail'in soykırım saldırıları Ramazan'da da sürüyor... Almanya'nın İsrail siyasetine verdiği destek, Nazi faşizminin Siyonst faşizmiyle örtüşmesinden başka bir şey değil... Gazze'ye havadan attığı yardım malzemelerinin altında bile insan öldüren ABD ise, ikiyüzlülük sergiliyor... Başkan Joe Biden'in Netanyahu'nun yandaş kaybettiğine ve 30 bin Filistinli'nin daha öldürülmesine izin verilmeyeceğine dair açıklamalarına karşın, soykırım aralıksız sürüyor... Üstelik Netanyahu, iki milyona yakın Filistinli'nin "güvenli bölge" diye sığındığı Refah'a karşı askeri operasyona hazırlandığını biperva ilan edebiliyor... Gerçek bir ABD karşıt tavrı olsa, tüm bunlar dünyanın gözü önünde oluşabilir mi?..

(Ahmet Tolgay)



KKTC de bu güne kadar hiçbir vekil, eski siyasetçi yargılanmadi, mahkemelerde boy göstermedi..

Bu ülkede adı yolsuzluğa karışan onlarca siyasetçi oldu ama savcılık tarafından herhangi bir "mesele bulunamadı"dosyalar kapandı.

Ama Bu kez de tam mesele bulunamıyordu ki;

Tutuklama haberleri, hararetle polis tarafından yalanlanan eski vekil, 12 saat geçmeden, ayni polis tarafından kelepçe takılarak tutuklandı..

Peki neden?

Çünkü çalınan paralar KKTC halkının degil , TC meclisi, MHP vekilinin paralarydı..

Sayın eski bakan ile eski başbakan yardımcısı en önemlisi CB nın güvendiği adamları bir hata yaptı..

Cami duvarına işedi.....

(Ediz Uzun)





"Devlet yeni akreditasyon programı ve kalite kriterleriyle tüm üniversiteleri yeniden kaydetmelidir" önerisi yapıyor DAÜ-SEN.

İlk sözcük dışında önerinin tamamına katılıyorum.

“Devlet”e katılmıyorum.

Çünkü onca hilelin kaynağı bu “devlet” zaten!

Yükseköğrenim alanında uzman ve bağımsız bir uluslararası kuruluşa yaptırılmalıdır, onay süreci…

“Devlet”i dışarıda tutarak…

Çünkü o “devlet” içindeki menfaat odaklı ilişki ağı, karşılıklı bağımlıklar, “gör beni, göreyim seni” kültürü ve kirli ittifaklarla doğru bir sonuca ulaşmak imkansıza yakındır.

(Cenk Mutluyakalı)



Son durum: Tatar’ın dünkü Holguin görüşmesinde aniden ortaya 2017 Ocak’ta Cenevre’de karşılıklı olarak verilen haritayı atması acayip bir şey. O harita bilindiği üzere oradaki BM merkezinde bir kasada muhafaza edilmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans Montana sonrası o haritayı geri almıştı. Bunu da haritayı aldıktan 6 ay kadar sonra duyurmuştu. Dolayısıyla Tatar’ın ‘ben harita bilmem, tanımam’ çıkışı hamaset yoğurtlu ucuz kahramanlıktan başka bir şey değil.

(Ulaş Barış)



ANA YORUM.

Analar evlat yetistirir sonra "Vatana feda olsun der" hererkes te bunu ezberden söyler.

Oysa ana, evlat doğduğu günden son nefesine kadar kendini evlada feda eder de çok az insan "Evlada feda oldu" der.

(Hüseyin Garip)

