Sn. Ünal Üstel, basın büronuz aracılığıyla yaptığınız açıklamada DAÜ’de maaşlar konusunda uzlaşıya varıldığını açıklamanıza karşın DAÜ-Sen bunun doğru olmadığını bildirdi. Anlaşılan DAÜ konusunda tüm tarafların bir araya gelmesi şart…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarih öğretmenleri için düzenlenen çalıştay yerinde bir adım oldu. Ancak bu çalıştayın Kıbrıs Türk tarihi ile ilgili olması daha iyi olurdu. Zira öğrencilerin Kıbrıs Türk tarihini öğrenmeleri için tarih öğretmenlerinin de Kıbrıs Türk tarihini iyi bilmeleri gerek…



Sn. Zorlu Töre, vallahi sizin ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın kim daha fazla Türkiye’ye gidecek yarışına girdiğiniz yönünde iddia oynanmaya başlandı bilginiz olsun. Maşallah her hafta Türkiye’ye gidiyorsunuz…



Sn. Dursun Oğuz, dün kabul ettiğiniz TC Tapu Kadastro Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığınız görüşmede son yapılan ölçümlerde yaşanan kaymalar neticesinde vatandaşların yaşadığı sıkıntıları da aktardınız mı?



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak 2024 yılı için atılım çalışmalarına son sürat devam ediyorsunuz. Anlaşılan önümüzdeki 3 yıl içinde Mesarya bölgesi bir cennete dönüşecek… Kolay gelsin…



Sn. Niyazi Göksun, uzun bir aradan sonra yeniden bir takımın başına geçerek futbol heyecanını yaşamaya başlamışsınız. Geçitkale camiasında başarılı olacağınıza eminiz.

