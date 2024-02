SOSYAL MEDYANIN SESİ

"Narenciye yanmaz" deme, yanar!



Üreticinin derdini çekmeyen, sektörün paydaşları arasında ayrım yapan, ekonomiden anlamayan irade yoksunları, sorun çözmek yerine sorunlara sorun eklerse, narenciye de narenciye üreticisi de yanar, yanıyor da...

(Erkut Şahali)



Yaşlı bakım evi mi? Geriatri Hastanesi mi?



Ülkemizde yaşlı bakım evleri evvelden beri çok tartışılmaktadır.

Devlet kontrolünde ki Bülent Ecevit Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bence, konunun yüz akıdır. Gerek konumu gerek personeliyle oldukça başarılıdır. Ne var ki iki problemle yüz yüzedir. Birincisi kapasitesi dardır. Devamlı doludur. Birçok ihtiyaçlıya “ret” cevabı mecburen verilmektedir.

İkinci sorun ise, yıllardır buraya büyük özveriyle kendini adeta adayan Dr. Cansel Öztekiner emekli olmuştur. Cansel Hanım’ın yerine gelecek arkadaşın (kim geldi bilmiyorum) aynı özveriyle onun kurduğu sistemi koruması ve hatta geliştirmesi elzemdir.

Aslında sorunlar belliyken sorunların nasıl çözüleceği de bellidir.

Devlet yeni merkezler açmalıdır. Özellikle Kalkanlı da ki merkez kesinlikle Sağlık bakanlığına devredilmelidir. Her birinin ayrı başhekimi veya sorumlu hekimi olmalıdır. İleride birer GERİATRİ HASTANESİNE dönüştürülmeleri için gerekli planlamaya hemen başlanmalıdır. Hatta belki bir gün Güzelyurt’taki hastane bittiğinde Cengiz Topel Hastanesi , GERİATRİ – FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖZEL DAL HASTANESİNE dönüştürülmelidir. Devlet her ilçeye en az bir tane bu merkezlerden kurmalıdır.

Öte yandan şu anda yüz akımız olan Bülent Ecevit Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin başına getirilecek kişi iş ola değil özenle seçilmeli, bu işe gerçekten meraklı biri olmalıdır. Kanaatimce bu konuda Cansel Bayraktaroğlu Öztekiner’in tavsiyesi mutlaka alınmalıdır.

(Bülent Dizdarlı)



BİR BİLEN: İkinci Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat; "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin her işine karışıyor..." dedi... Öyle ya... Annan Planı döneminde arkasına güçlü Türkiye rüzgârını alan, seçim kampanyasında Türkiye'den gelen muhteşem donanımları kullanan, Rauf Denktaş'a karşı oradakilerle birlikte kampanya yürüten, "oy verme hakkım olsa oyumu AKP"ye veririm" diyen bir beyefendiden daha iyi kim bilebilir ki bu gibi konuları?... Sayın Talat konuşmaz konuşmaz, ama bir konuştu mu pir konuşur valla!..

(Ahmet Tolgay)





Bu ülkede en pahalı gıdalar et, süt ,balık ,tavuk ,yumurta .Daha neyi konuşuyoruz ben anlamadım. Proteinsizlik ten gelecekte geri zekalı bir nesil yetişecek .

(Mustafa Emiroğluları)





Günaydın KATAK

(Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu)…

1943’de kurduk, azınlık olarak 80 yıldır dimdik(!) ayaktayız...

Nice son 20 yıla…!!!

(Mahmut Anayasa)





Allah Allah... Bir Atalay'a baktı, bir geçmişe... "Aman tanrım" deyip, Bertan Zaroğlu'na çağrı yaptı... Ama "2 sene daha" şartı?

(Hüseyin Ekmekçi)



Ayni gün 2 Bölgede Orkide Yürüyüşü, OLAMAZ... Koordinasyon sağlansa ve birer hafta ara ile yapılsa, Kadı Günah mı yazar?

(Niyazi Nizam)