Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, muhalefet partilerinden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, iktidar partisinden bir milletvekilinin sahte diploma alarak tedavüle sürdüğü gerekçesiyle polise başvurdu. Bu konuda bilginiz var mı?





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğradıklarını iddia eden gençlerle ilgili haberler konusunda Rum polisi kendilerine bir şikayet gitmediğini açıkladı. Acaba size bu konuda bir delil ulaştı mı?





Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak yaptığınız açıklamada ‘Eksiksiz ilaç stokuyla hizmet verdiğinizi ifade ettiniz. Ancak vatandaşların doktorlar tarafından yazılan birçok pahalı ilacı özel eczanelerden aldığını duyuyoruz.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, son 10 gündür Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ön kayıt sistemini kamu hastanelerine açmanız güzel bir gelişme. Ama bu konuda kamuoyunu bilgilendirme yapmanız gerekmez miydi?



Sn. Hilmi Öztemiz, Mormenekşe camiasının efsane isimlerinden birini daha son yolculuğuna uğurlamak sizi oldukça hüzünlendirmiş diye duyduk. Eee kolay değil tabii bu gibi insanlar az yetişiyor.



Sn. Aytaç Karavezirler, Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak olan zirveyi ilgilendiren Cihangir – Mağusa Türk Gücü maçı için şimdiden geniş güvenlik önlemleri alınacağı duyuruldu. Acaba bu talep kimden geldi?

