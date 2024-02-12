Neredeyse üniversite diploması sahibi olma hali sanki de anayasanın amir hükmüymüş gibi sürreal zamanlardan geçiyoruz…

Toplum olarak da diplomaya aşırı anlamlar yükledik galiba. Diplomayı elimize alınca tüm dertlerimiz bitecek sandık. Halbuki bizim dertlerimiz çok daha büyüktü.

Üniversite adası deyip ortalığı üniversitemsi müesseselerle dolduranlar neredeyse son kırıntılarımızı da harcadılar, tükettiler.

Toplumumuza İki, bilemediniz üç üniversite yeterdi.

Ortalığı yabancı ‘öğrenci’ doldurmak değil değer üretmeyi başarabilirdik. Ama ne yapıldı…Memleket sahte üniversite, sahte öğrenci, sahte diploma, sahte unvan ve makamlarla dolduruldu.

Bu arada, Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi kaliteli eğitim ve diploma verme yolunda direnen kurumları da aşağıya çekmek, yok etmek için neredeyse bir seferberlik başlatıldı da kimse de tınmadı..!

(Senih Çavuşoğlu)



Böyle evrodoluğa can kurban.

3000 evroya diploma alırık,

Raundabautta parti bayrağı sallayarak rüyamızda bile görmeyebileceğimiz makam sahibi oluruk,

50.000 stg ne hem takim sponsoru hem fed. Yönetiminde oluruk..

Takım sponsoru olan müteahhidin taşaron işlerini alıp Federasyon Başkanı bile oluruk..

Yolsuzluk yumağı olan kuruma oğlumuzu sınavsız aldırarak polis müdürü dahi oluruk..

Yolsuzluk yapıp vekil oluruk,

Olmayacak daha bir çok şey oluruk

Böyle evrodoluğa can gurban

(Ediz Uzun)



Geçen ay internette yayınlanan reklamlardan Karşıyaka'daki onlarca parselin inşaata açılması için onay aldığını, ilgili arazinin internetteki parsel parsel satış reklamını görünce anlamış ve hemen onayı veren Şehir Planlama Dairesine koşmuştuk. Daha önce de yazdığım gibi Müdür haricinde kimse böylesi bir onayın verildiğinden haberi yoktu. Personel bir yana Planlama Tüzüğünde açıkça komşu bilgilendirilir yazmasına rağmen bölgenin ve sözü geçen araziye hudutu olan kimse bilgilendirilmemişti. Müdür ise tüzükte "ve veya" yazdığını iddia etmişti. Yani isterse bildirirmiş. Son zamanlarda onlarca onayın bu şekilde verildiği anlaşılıyor. Onun için 55/89 İmar Yasası altındaki 1990 Planlama Onay tüzüğünü buradan bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu tüzük haricinde iyi idare yasası da bu şekilde bilgilendirmeyi elzem kılar. Merak ediyorum son yıllarda kaç komşu yanındaki arazide yapılan değişiklikten haber edildi?

(Mete Hatay)



Sakın ha.Sakın söylemeyin.Hani kızarız da"Hıyar gibi adamlarız ya.

Aman sakın söylemeyin zinhar böyle bir yakıştırma yapmayın,duyan adamın çok değerli olduğunu sanacak.Malum "HIYARIN fiyatı çeyrek altına denk geliyor nerede ise

(Hüseyin Cumaoğlu)





Sn. Ünal Üstel, ekonomik ve siyasi istikrarın yakalandığını söylüyorsunuz. Bun u neye göre söylediniz pek anlayamadık. Zira ekonomik istikrar olması için paramızın değerli olması gerekmez mi?



Sn. Zorlu Türe, Tatlısu Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi’nin açılışında yaptığınız konuşmada sporcuların KKTC’ye çekilmesiyle ambargoların delinebileceğini söylediniz. Ancak birçok dalda takımlar ülkemize gelebiliyor. Ancak resmi bir maç yapmıyor sizde biliyorsunuz…



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler kuraklık tazminatının ikinci diliminin ne zaman ödeneceğini soruyorlar. Zira birçok çiftçi tarlalarını yabani ot ve zararlı böceklere karşı ilaçlamak için para bekliyormuş…



Sn. Hayri Orçan, beldeniz olan Tatlısu’da Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi’ni dün itibariyle hayata geçirmeniz bölgenin cazibesini daha da artıracaktır. Zira şehrin gürültüsünden kaçıp sakin ve sağlıklı bir zaman geçirmek isteyen kişi sayısı gün geçtikçe artıyor…



Sn. Ömer Emiroğlu, uzun zaman sonra ağabeyinizle bir araya gelerek Lefkoşa’da keyifli bir gün geçirmişsiniz. Allah muhabbetinizi daim kılsın, sağlık versin diyoruz…



Sn. Kemal Dürüst, mütevelli heyetinde olduğunuz Kıbrıs Toplum ve Sağlık Üniversitesi’nde yaşana sahte diploma skandalı ve dolandırıcılık olayı çok baş ağrıtacak gibi… Allah kolaylık versin…



