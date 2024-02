SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kimseye etmem, şikayet.

Ağlarım ben halime.

Yıllarca, Kamu kurum ve kuruluşlarında,

Yüksek ve Dolgun Maaşlarla çalışanlar,

Şimdi düşük sosyal sigorta emeklilik maaşlarından yakınıyorlar.

Ata sözüdür.

"Dere her zaman kütük getirmez"

(Hüseyin Garip)





Kişisel çıkarlar, toplumsal çıkarların önüne geçiyor.. Siyasetçi koltuğunu korumak için her talebe onay veriyor… Popülizme yenik düşüyor… Günün sonunda hep beraber kaybediyoruz..

Üzgünüm ama sel sularının bende yarattığı izdüşümü bu acı tablodan ibarettir!

(Aytuğ Türkkan)





Ukrayna- Rusya ve. Filistin - İsrail Gazze savaşı sürerken, Amerikalı üst düzey yöneticiler açıklıyor:

- 40 yıldır Orta Doğu bu kadar gergin olmadı.

Ulusal ülkelerin orduları yanında, Orta Doğuda ,hiç bu kadar , silahlı özel kuvvetler bu güne kadar yoktu:

Hizbullah, Hamas, El Kaide, Kudüs Tugayları, Husiler, Mursiler, PKK, PYD, İŞİD, WAGNER, Suriye kurtuluş ordusu vb.

Bunların çoğu, USA’nın, Irak ı işgalinden sonra kuruldu. Bunları kim organize eder, kim silahlandırır, kim besler ?

Bir de, NATO nün Güney gücü TC, yine NATO üyesi USA nın destek verdiği PKK ile savaşta,

Müslüman İran, Müslüman Pakistan ile ihtilafta, İran Hindistan ile yakınlaşır, Pakistan Çinle..

Yemen allem kallem.

Suriye, Irak bölünmüş.

Gazze'de 24000 çocuk, hasta, yaşlı öldürülmüş. Yunus Emre :

- Bir garip ölmüş diyeler,

Soğuk su ile yıkarlar..demişti.

Bu garibanları yıkayacak su bile yok.

Karınca kadar değerleri yok.

Üç Amerikan askeri vuruldu, üst düzey törenler yapılıyor. Onlar üstün yaratık.

Amerikan uçak gemileri etrafımızda cirit atar, yanında UK donanması..

Bunları Dön Kişot ve Şanso ya benzetirim

Bu curcuna içinde :

Saflar belli değil, hadlar belli değil.

Bende anladıysam :

Arap olayım.

bilen banada anlatsın.

(Yücel Dolmacı)



SİGORTA BİLİNCİ: Olumsuz hava koşullarından dolayı iki elleri böğürlerinde kalan kırsal kesim üreticileri zarar ve felaketlerine işaret ederek "Zararımızı kim karşılayacak?" diye soruyorlar... Normal bir düzende bunun yanıtı bellidir: "Sigortalar"... Gelgelelim sigorta bilinci bizim ülkemizde tam olarak yerleşemedi gitti... Yahu trafikte bile sigortasız araçlar birer felaket unsuru gibi fink atıyorlar... Polis her gün kaç tanesini yakalıyor... Bunlar trafikte birilerine bindirdi mi, o birilerinin tümden mahvolduğu kesimdir..

(Ahmet Tolgay)