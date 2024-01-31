Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Cuellar ile yapılan görüşmenizde herhalde sadece tanışma faslı yapıldı. Bundan sonraki günlerde liderlerle birlikte bir toplantı olacak mı?



Sn. Hüseyin Çavuş, dün özellikle bölgeniz İskele, Gazimğusa ve Geçitkale civarında aşırı yağmurlar görülmüş. Acaba bu bölgelerde üreticilerden zarar bildirimleri oldu mu? İnşallah zarar ziyan çok büyük olmamıştır…



Sn. Erhan Arıklı, yapılan yeni yolların denetlenmesi acaba Karayolları Dairesi tarafından yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu yollara konulan köprülerin çok küçük olduğunu kimse görmüyor mu?



Sn. Halil Kasım, dün Geçitkale bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonrasında Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri canla başla çalışarak aksaklıkları gidermiş. Allah kolaylık versin…



Sn. Atilla Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı olarak ülkede yaşanan su baskınlarına hemen müdahalede bulunarak vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamanız çok güzel ve vatandaşa güven veriyor…



Sn. Hüseyin Karavezirler, takımınız Cihangir’in ikinci devreye de fırtına gibi başlaması ile camiada şampiyonluk artık dilden dile gezmeye başladı. Bol şanslar…

