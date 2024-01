SOSYAL MEDYANIN SESİ

Yakın gelecekte gıdaya erişim zorlaşacak, parası olan bile ihtiyacı olan besin maddelerini alamaz duruma düşecek. Pandemi sonrasında dünya genelinde gıda sıkıntısı başladı.

Üretimin yeterli olmadığını iddia edenler yanında, enflasyona bağlı yüksek fiyatlar, ayrıca iklim koşullarının kötü seyrettiğini söyleyenler vardır.

Her halükarda fırsatçılara gün doğar, sınırsız bir iştahla rant sağlamaya başlarlar. Karışık durumlar, anlamakta zorlanıyorum.

(Arif Baykal)



Düşünemi. Yorum.

Bize yakışmıyor. Hem de hiç yakışmıyor. Ne çalışana ne de hizmet almaya giden halka yakışmıyor.

Tavan çökmüş aydınlatma aparatı düştü düşecek.

Maliyeti birkaç bin TL olsa gerek.

Düzen ayrıntılarda gizlidir.

(Hüseyin Cumaoğlu)



BM Genel sekreteri, “barış” çağrısı yaparken dahi, “mazlumun” adını anmıyor…

2 bin 500 civarı Hamas Askeri ölürken, öldürülen Filistinli sivil sayısı 25 bin. Okul, hastane tamamı bombalanmış…

Dünya adil bir yer değil… BM Genel sekreteri böyle ise, İsrail liderliğinden barış ve huzur beklemek…

(Hüseyin Ekmekçi)



Müzminleştirilen Şu Et Sorunu: Hayvan üreticilerinin de, kasapların da kısır döngü açıklamalarından, ülkeyi halk yararına yönetebilmeyi bir türlü beceremeyen popülist siyasetçilerin basiretsizliğinden de halk bıktı usandı... Yeter artık... İnsanların en temel gıdalarından biri olan ete uzanabilmeleri her geçen gün biraz daha zorlaşıyor... "Bizi kaçakçılığa mecbur ediyorsunuz" diyen restorancılar da artık isyanlarda... İnsanlarımız, bilhassa yetişmekte olan çocuklarımız, yaşlılarımız ve hastalarımız da naif bedenlerinin temel ihtiyaçlarından olan proteine ulaşamaz duruma getirildi... Bu mudur ülke yönetmek?... Hem de bu sorunun "et ithalatını serbest bırakmak" gibi klasik ve çok denenmiş bir çözümü varken!... Zaten et kaçakçılığı hiç durdurulamıyor... Almış başını gider... Ve kaçak et de aynen yasal et gibi halka fahiş fiyata satılır... Bari duruma meşruiyet getirilsin, et ithalatı serbest bırakılsın ki, devlet de hak ettiği vergiyi alabilsin, vurgun nitelikli ve de sağlıksız kaçakçılığa ortam bırakılmasın... Öyle bir durumun gerçekleşmesi halinde dileyen ithal eti alsın mutfağına, dileyen yerli ürün eti... Ki geçmişte çok denenmiş ve piyasaya adil tanzim getirmiş bir yöntemdir bu... Ne yani, bu ülkeye paketlenmiş ekmek, domuz eti ve dahi patates bile ithal edilir de, temel gıda ihtiyacı helal et neden ithal edilmesin ki?..

(Ahmet Tolgay)