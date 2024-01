Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün yapılan Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi toplantısında Güney Kıbrıs’a enerjisi konusunda işbirliği çağrısı yaptınız. Bu çağrınıza sizce Güney’den olumlu bir yanıt gelir mi dersiniz?



Sn. Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu olarak yeni asgari ücretin açıklanması sonrasında başlayan zam furyasına karşı bugünden itibaren sert önlemler alacağınızı duyduk. Kolay gelsin diyelim.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeni asgari ücretin açıklanması sonrasında başlayan zam yağmurundan en çok rahatsızlık duyan bakan sizmişsiniz. Ama bu durumun böyle olacağı belliydi.



Sn. Mustafa Naimoğulları, dün sabahleyin katıldığınız bir TV programında hayvancıdan alınan et ürünlerinin kasaplardan alındığı zaman daha ucuz, marketlerden alındığında daha pahalı olduğunu savunarak vatandaşları kasaplardan et almaya davet ettiniz.





Sn. Ali Tunçtaşlı, Demokrat Parti’de başkanlık için çalışmalarınıza hız vermişsiniz. Hatta şu an parti milletvekilleriyle birlikte oldukça iyi bir oy potansiyeli toplamışsınız. Ama unutmayın ki sandığa gitmeden hiçbirşey kesinleşmez.



Sn. Hasan Sertoğlu, Aksa Liglerinde ikinci devre bugün oynanacak Lefkoşa derbisiyle başlıyor. İkinci devrenin çok zor geçeceği bilinciyle hakemleri daha iyi maçlar yönetme konusunda herhalde uyarmışsınızdır.