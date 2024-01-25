Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bakanlar Kurulu’yla birlikte geçtiğimiz haftalarda yaptığınız toplantıda DAÜ’yü masaya yatırmıştınız. Ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı. Siz DAÜ için ne tavsiyesinde bulunmuştunuz?



Sn. Zorlu Töre, Türkiye’de yaptığınız temaslar nedeniyle dün Meclis’te merhum Halil Paşa için yapılan törene katılamamanız sizi üzmüş olsa gerek. Ama Türkiye’deki planlı temasları ertelemek olmazdı değil mi?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok ilkokulda dönem başında başlatılan iyileştirme çalışmaları ihaleleri alan firmaların ödeme alamaması nedeniyle çalışmaları yarıda bıraktıkları belirtiliyor. Acaba iyileştirme çalışmaları ne zaman başlayacak?





Sn. Cemal Redif, dün sabah katıldığınız bir sabah programında Cypruvex olarak bu yıl rekoltenin yüksek olmasına rağmen tüm ürünü alabilecek kapasiteye ulaştığınızı açıkladınız. İnşallah tüm narenciye üreticilerinin ürünleri heba olmadan alınır.





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, yıllardır Gönyeli sınırları içerisinde özlemi duyulan ve mücadelesi verilen polis karakolunun dün hizmete girmesi başta siz olmak üzere Gönyeli halkını mutlu etmiş. Hayırlısı olsun.





Sn. Enver Kaya, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı için Federasyonlara yönelik katkı miktarlarını açıklaması sonrasında adeta sinir küpüne dönmüşsünüz. Haksız da sayılmazsınız.

