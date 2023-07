SOSYAL MEDYANIN SESİ

Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan pistinde Meteoroloji Kulesi’nin unutulduğunu ve uçuşlarda can güvenliğinden endişeli olduklarını açıkladı.Daha önce de polis ve gümrük için yer yapılmadığı açıklanmıştı.Her geçen gün, gerçekten ciddi ciddi yeni bir terminal binasının yapılıp yapılmadığından şüphe duymaya başlıyorum..!Kimdir bu işin sorumluları?Nedir bu 'unutkanlıkların' sorumlulara bedeli?Siz şaka mısınız?Dün tek kullanımlık plastik ambalaj ürünlerin yasaklanmasının ardından bugün ülkeye sokulmak istenen 1 tır dolusu tek kullanımlık plastik ambalajın ülkeye girişi reddedildi!Daha temiz, daha yaşanabilir bir Kıbrıs için atılan her adım önemlidir. Atılan bu adımların illa ki çok büyük olması da gerekmez, ama sizi doğru yöne doğru götürmesi şarttır.Daha temiz, daha sürdürülebilir bir Kıbrıs yaratmak adına doğru yönde atılan bir adım olan bu uygulamada istikrarlı duruşundan dolayı Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 'nu, Bakanlık müsteşarı Serhan Aktunc 'u, Çevre Koruma Dairesi müdürü Abdullah Aktolgalı 'yı ve tüm emeği geçenleri kutlarım.Doğru yönde atılacak adımların artarak devam etmesi dileğiyle...Rahmetli Miroğlu, Salih Usar’a 40 milyon dolar kasada, 6 uçak ile devretmişti! 6.uçak niye MAO olarak tescillendi tartışılırdı.! M A Özyalçın demekmiş... Meğer! Ze Tung değilmiş!Özker Hoca rahmetli de işler yolundaydı, sonra Turizm özelleşip bitirildi, KTHY Devletleştirildi, bastırıldı! Borca düşüldü, yapılandır dendi, başaramadılar, tam bir mismanagement, zaten THY gibi bir dünya devini atıp, rakip yapmak stratejik hata idi, nasıl borca düşürüldüğünden mada!Ercan KKTC yap işlet, gelir ortaklığı ihalesi. Sadece kazanan büyük ortak TC’li. Sözleşme maddelerine KKTC uymazsa, İşleten avukatları ile davada VS kök söktürür! Süre uzaması önemsiz... Belki çözüm olur da kapasite patlar umudu ile İşletmecinin leyhine olabilir!Güvenlik ULUSLARARASI standartta değil.... TC lütfeder ve kabul eder! Bu önce UA. İhale ister, sonra ambargoların insani ölçülere kalkması gerekir.... Almanya, İtalya, İngiltere bu şartlarda Ercan’da DİREKT kargo, yolcu kabul etmez, edemez!Teknik kontrollukta TC DHMİ yer alır.... TC’de yüzlerce meydan hizmete aldı... O Kampüste herşey uygun olmasa Erdoğan’ı riske atamazlar.... Havacılıkta herşeyi yedeği, yedeğini da yedeği olur herzaman.... Eksik olması imkansız gibi, o kadar havaalanı varken Türkiyede! Güvenli meydan olması ile Ambargosuz onlarca şirket kullanırsa rekabet dolayısıyla ucuzluk ve konfor mümkün, kargo ile piyasalara ucuz, kaliteli malların gelmesi, direkt İHRAÇ da mümkün olur...!Siyaset çamaşır makinası olmamalıydı. Hesap verebilir, hesap sorabilir olmalıydı...!"Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan pistinde Meteoroloji Kulesi’nin unutulduğunu ve uçuşlarda can güvenliğinden endişeli olduklarını açıkladı." Ancak bu kadar laubali, ciddiyetten uzak, guduru olunabilir!!! Artık komik bile değilsiniz!!!!