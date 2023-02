SOSYAL MEDYANIN SESİ

Zor zamanlarda dayanışma kaçınılmazdır. Ben taraftarım.

Fakat şu anda yönetimde olanlar, şatafatlı makam avantajlarından ve avantalarından, kontrolsüz örtülü ödeneklerden, sınırsız izaz İkramdan, şahsi gezmeler ve parti işleri için makam arabaları kullanımından, işlevsiz yüksek makamlı danışmanlardan vazgeçmediği müddetçe;

ve toplanan miktarın bağımsız denetçiler tarafından denetimi yapılmış dökümü ve nereye ve nasıl harcandığı periyodik olarak toplumla paylaşılmadığ sürece, uygulamaya ve toplanan miktarın yerini bulup bulmadığını dair şüphelerimiz devam edecektir.

Şu andaki durun nettir.

SİZE GÜVENMİYORUZ!

(Cenk Özdağ)





Buda geçer diyeceksin,

Geçecek elbet.Sonra buda geçer diyeceksin başka şeyler gelecek.

Hayat Bu.

Hepsi geçer ama,

Buda geçer'ler hiç bitmez.

(Hasan Karas)



Önerimdir

"Şampiyon Melekler Takımıza" yapılacak olan "Şehitler Anıtı" için Gazimağusa'da Laguna bölgesinde olan Havva Şentürk yolundaki TC Deniz Kuv. Kom. Gazimağusa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Askerin) yanındaki çembere yapılmasını öneriyorum. Çemberin karşısında bulunan Eğitim yuvamız GazimağusaTürk Maarif Koleji (GMTMK) okulumuzun bireyleri olan Evlatlarımızı, Öğretmenlerimizi, Ailelerimizi okulumuz ile bütünleştirelim, yaşatalım,

"Şampiyon Melekler Takımımızı" Okulumuzdan ayırmayalım ve

Ölümsüzleştirelim.

(Ahmet Ogan)



Halkının hatta kendi memurlarının seçilmişlere (pardon atanmıṣlara) güvenmediği bir düzen yarattınız ... Türkiye de Afad’dan cok Ahbap'a KKTC de Devletten çok "Neydi Olacağına" güvenen bir halk yarattınız.. Şahsiyetiniz kaldıysa ya yapılan yanlıṣlardan biran önce dönün ya da biraz haysiyetiniz kaldıysa işgal ettiğiniz koltuklardan inin ve istifa edin... Ben hayatımda memur olmadım halkın oy amaçlı memur yapılmasına da hep karşı çıktım... Bu insanlar sizin dayatmanız olmadan da yardım yapılacak yeri ,zamanı ve miktarı kendileri bilecek zekadadırlar.. Kesinti yapılarak yardım yapmanız sonra da 1000 haneli konteyner kasabası yapıyoruz diye reklam yapmanız ayıptır rezilliktir.... Eğer halkın takdirini kazanmak isterseniz önce izinsiz ruhsatsız devam eden külliye yapımını durdurun da bu halk samimiyetinize inansın...

(Tekin K. Birinci)





Bizden helal olsun: Birkaçı hariç, pamuk elini cebine atmayan varlıklı ve yüksek maaşlı siyasetçilerimiz felaket adına maaşlardan yüzdelik kesinti yapmayı uygun buldular. Bizden yana helal olsun... Zaten bankalardaki bağış kuyruklularını oluşturanlarımız da çeşitli düzeydeki sıradan maaşlılarımızdır.. "Kefenin cebi olmasa da, yedi ceddimin cebi var" mantığındaki kayıt dışı ekonomi baronlarımızın ve hiç de meçhul olmayan vergi kaçakçılarının üstlerine gidilmesinin de tam zamanıdır... Var mı o cesaret?

(Ahmet Tolgay)



Hüseyin Ekmekçi:

Lazım ortalık yıkılsın; ayıp…

Başbakanlığa “veteriner” istihdamı, sözleşmeli.

Tam bir “bal tutan parmak yalar” düzeni.

Sırası mi şimdi?

Gerçekten yazıklar olsun.

Da beklersiniz size güvensin insanlar da, para emanet etsin.

İlk işiniz "yandaş" istihdamı.







Haşim Kiracıoğlu:

Tamam maaşlardan kesilecek de nereye harcanacak herkesin kalem kalem bilme hakkı yok mu? (Çünkü kimse size güvenmiyor!)

Gereksiz o kadar çok harcama var ki bizim vergilerle...

Mesela bu olurken 'itibardan da tasarruf' edilecek mi? Yani şu an gereksiz olan külliye inşaatı devam mı?

Ya da Cumhurbaşkanı'nın gereksiz şehir gezileri devam edecek mi?





Ceran Tunalı



Kesintiler ile ilgili alınan kararlara eklenmesi gereken bir kaç kalem daha var bence.

Örtülü ödenek ve izaz ikramların yardım fonuna aktarılması, yetkililerin makam araçları yerine kendi özel araçlarını kullanıp devlet tarafından akaryakıta harcanan parayı da destek fonuna aktarmasını ve gereksiz, ihtiyacı olmayan torpilli danışmanların azaltılarak alacakları parayı da destek fonuna aktarması gerekir. Vatandaş elinden geleni kendi imkanları ile yaptı yapmaya da devam ediyor halen daha.



Ercan Hoşkara:

Çocukların anısını yaşatmak için gereken her şey yapılmalı. İstisnasız bu felaketten sorumlu olan herkesten de hesap sorulmalı. Bunu devlet de yapmalı, sivil toplum da yapmalı.

Benzeri acılar yaşanmasın diye de, vakit kaybetmeden, devlet gerekli tüm adımları atmalı. Bir gün bile kaybetmemeli. O gitsin bu gelsin diyecek vakit maalesef yok. Yapı denetimi hemen başlamalı. Riskli olan tum yapılara, özellikle kamu yapılarına hemen müdahale edip gereği yapılmalı.

Bu ülkenin çocuklarını, insanını koruyacak güçlü bir soyal devlet yapısına ihtiyacımız var. Bu toplum bunu başarmak zorunda. Sosyal devletin olmadığı yerde daha fazla acı daha fazla yıkım kaçınılmaz.

Bu hükümete güveneyim veya güvenmeyim farketmez. Bunu yapabilecek, başarabilecek tek mekanizma devlet yönetimidir.

Sosyal devletin gereğini yapmak için bugün maaşımdan kesinti yapmak istiyorlarsa, ben şahsen buna itiraz etmeyeceğim.

Canımı, canlarımın canını emanet ettiğim bu sisteme maaşımın %1'ini, 5'ini, veya 10'unu emanet etmenin doğruluğunu sorgulama gereği duymuyorum.

Bu kadar can kaybedilen bir düzende, benim maaşımın bir kısmının amacına hizmet edemeyecek şekilde kaybedilmesinin, benim açımdan hiç bir anlamı yok.

Devletin yapabileceği şeyi ben birey olarak yapamam. Hükümetin yapması gerekeni sivil toplum örgütleri yapamaz.

Söz verdiklerinizi yapmak için kesmeniz mi gerekiyor. Kesin. Benim takip edeceğim tek şey sözünüzü tutup tutmadığınız olacak.

Bu topluma daha fazla acı yaşatmayın. Yaraları sarın. Acılı olanlara, sosyal yardıma ihtiyaç duyanlara yardım edin.

Benzinden de alın, Zenginden de alın, benden de alın.

Ama nolursunuz artık yapın.

Devlet gibi devletimiz olsun. Şikayet eden, dilenen değil, yapan, koruyan bir devletimiz olsun.