SOSYAL MEDYANIN SESİ

Devlet Havaalanındaki ambulans servisinin hizmet vermeyeceğini, bölgemizde oluşabilecek ani müdahale gerektiren durumlarda acil personelinin olmadığını bilmenizi istiyorum.... Birbirimize karşı "iyilik ve sağlık" dileklerinin anlamının daha da önem arz ettiği bu günlerde Mesarya bölgesine hizmet veren Ambulans, hemşire servisinin Ercan dan iptal edilmesi hepimizi yakından ilgilendiren elzem bir husus tur.Sağlık Bakanlığı acilen bu kararını irdelemelidir.İlk yardımın önemi Hayati önem arz etmektedir...

Lefkoşa-Akıncılar gelip, vakayı alıp gitmesi en az 1 saat 15 dk Lefkoşa-Gaziköy geliş-gidiş 50 dk..Tüm Mesarya köyleri için bu süreç hayatımız için çok önemlidir. Sessiz değil,duyarlı olunuz.Söz konusu evlatlarımız,Atalarımız ve bizleriz...Gücümüzün yettiğince mücadele etmeliyiz..Belediyemizle, Muhtarlarımızla, Azalarımızla, Sivil toplum örgütlerimiz ile hep birlikte mücadele etmemiz hayati önem taşımaktadır.

(Mehmet Paşalıoğlu)



Güneş Enerjisinde Yeni Kurulumlar İçin Teşvik Devam Etmeli Mi? Teşviği Kim Finanse Ediyor!? Ülkede, 110 MW Foto Voltaik (Solar) kurulu güç var. 40 MW civarında verilmiş ancak henüz kurulumu gerçekleşmemiş izin olduğu söyleniyor. Ayrıca çok sayıda bekleyen başvuru olduğunu biliyoruz. Ben, izin verilmeyeceği öngörüsü ile yapılmamış başvuruların olduğunu da düşünüyorum. Mevcut koşullarda, azami kotaya ulaşıldığına yönelik iddialar da var. Hal böyle iken kurulumları özendirmek için halen bire bir mahsuplaşma yolu ile teşvik verilmeye devam edilmesi anlaşılır değildir. KIB-TEK’in üretim dışı maliyeti yaklaşık 1 TL/kWs’tir. Gerçekte kurulu her bir solar sistemi küçük bir santral olarak düşünebiliriz. Bu açıdan bakıldığı zaman, KIB-TEK için bu sistemlerden şebekeye verilen her bir kWs elektriğin üzerine yaklaşık 1 TL kadar ilave maliyet ekleneceği açıktır. Oysa KIB-TEK, solar sistemlerden (santrallerden) bire bir mahsuplaşma yolu ile aldığı elektriği diğer tüketicilere satarken ortaya çıkan ilave maliyeti direkt olarak diğer tüketicilerin faturalarına yansıtmamaktadır. Mevcut gerçekleşmiş kurulumlar dikkate alındığı zaman bire bir mahsuplaşma yolu ile yıllık olarak sağlanan teşviğin tutarı 185 milyon TL'yi buluyor. Bu miktar, KIB-TEK'in maliyet hesaplarının içerisinde ayrı bir kalem olarak olmamakla birlikte gizli zarar olarak ortaya çıkıyor ve karşılamak için borçlanmak zorunda kaldığından finans maliyetine yansıyor. Sonuç itibarı ile solar sistemi olmayan diğer tüketicilerin cebinden çıkan bir miktara dönüşüyor. Diğer yandan, sanayi ve oteller için 50 MW'lık izin verilmesi an meselesi. Mahsuplaşmalı olacak bu izinlendirme sonucu yıllık olarak yaklaşık 85 milyon TL'lik ilave bir teşvik ayni şekilde diğer tüketicilerin cebinden alınıp kârlarına kâr katmaları için bu kesime aktarılacak! Bence verilecek yeni kurulum izinleri için mahsuplaşma şöyle olmalı; KIB-TEK'in güncel ve yürürlükte olan yakıt+sabit bedelden oluşan 1 kWs elektrik maliyet hesabındaki sabit bedel tutarının, toplam bedele oranına eşit tutarda enerji miktarı, şebekeye verilen miktardan düşülerek kalan miktar için bire bir oranında mahsuplaşma yapılır.

(Tuluy Kalyoncu)





Oku da adam olasın. Okullarda, "sömestir tatili" başladı. On binlerce öğrenci karnelerini aldı. Kimileri sevindi, kimileri üzüldü. Bazı ebeveyinler de , çocuklarının karnelerine bakarak sevindi, iyi not alan evlatlarını ödüllendirdi. Aşırıya kaçanlar da oldu. Ama, bir TV ekranında gördüğüm haber beni sarstı. Başarılı öğrenci, çok yüksek not aldı. Babası, ona, mükafat olarak et aldı. Nihayet o çocuk da et yiyebilecek, bir defaya mahsuz Bakalım kaç aydan beridir, eti sadece, geçerken kebabcı dükkanlarında görmüş. Canı da çekmiş. ancak , sadece kokusunu almış derin bir nefesle. Çocukken, ana baba dedelerimiz bize, "oku, oku da adam olasın" diyerek teşvik ederdi. Hepsi o kadar. Hediyeymiş, ödülmüş, görmedik. Evlatları teşvik etmek, cesaretlendirmek, zaman zamanda uyarmak elbette lazım. Fakat, pek de başarılı olamayan, kötü not alan, çocuklarını kimsecikler, lütfen, azarlamasın, hırpalamasın, cezalandırmasın. Ya, ne yapsın ? Tatlı dille yol göstersin, teşvik etsin, cesaretlendirsin. Okumanın, hayatta yararlarından bahsetsin ve okumaz öğrenmez ise ileride çok sıkıntılar yaşayacağını anlatsın.

(Özcan Özcanhan)





Sn. Ünal Üstel, özel sektöre prim desteği konusunda Ticaret Odası’ndan hükümetinize 5 Şubat’a kadar süre verildi. Prim desteği konusu gerçektende özel sektör için oldukça önemli bir konu.



Sn. Alişan Şan, Ocak ayı itibariyle piyasaya 2 milyar 370 milyon TL civarında ödeme yaparak neredeyse 2 yıl önceki tüm yılın ödemeleri kadar ödeme yapmayı başardınız. Anlaşılan o ki devletin gelirlerinde önemli bir artış var.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye Eğitim Bakanının ülkemize ziyareti sonrasında bugün de Ankara’ya gidiyorsunuz. Anlaşılan eğitim alanında işbirliği konusu hızlandırılıyor. Hayırlara vesile olsun.



Sn. Olgun Amcaoğlu, vatandaşlar Ocak ayı elektrik faturalarının neredeyse iki kat artışlı geldiğinden dolayı şikayetçiler. Bunun sebebi tarifelere zam mı? Yoksa artan tüketim miktarı mı?



Sn. Mehmet Zeki Avcı, ülkemizde son zamanlarda ölümlü trafik kazalarında yayaların öne çıktığı görülüyor. Ülke genelinde yollardaki aydınlatma eksikliği herhalde bunun en büyük sebebidir. Bu konuda Trafik Kazalarını Önleme Derneği olarak baskı unsuru olmanızı bekliyoruz.



Sn. Okan Dağlı, bu aralar hastalarınızın en çok şikayeti nedir? Havadan dolayı hastalıklarda artış var mı? Yoksa bu artışın sebebi sadece hava değil mi?