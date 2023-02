SOSYAL MEDYANIN SESİ

35 euroya yıllık sigorta yapıyorsunuz, kuzeyde…

Kıbrıslı Rumlar için 25 euroya aylık!

Dahası var…

Güneyde 25 euro araç sigortası karşılığı 1.2 milyon euro teminat var.

Kuzeyde 15 bin euro!

Böylesi bir yaklaşım fırsatçılık ve vurgun değil mi?

(Cenk Mutluyakalı)



Hepimiz karanlıkta kalmaktan bıktık, hepimizin trafikte can güvenliği yok, hepimiz sağlık hizmetlerinden yararlanamıyoruz, hepimiz pahalılıktan şikayetçi ama neden bazılarımız o sandığın başına gittiğinde bu yönetim gabızı siyasilere oy vermeye devam ediyor... Çünkü; hepimiz birimiz, birimiz ma hepimizin çocuğu torpille işe alınmaz, ihale govalamaz, terfi aranmaz, hamma humma peşinde koşmaz ya...

(Ahmet Vamık)



Hiç Efkalito ağacına taş atan birilerini gördünüz mü ? meyve veren ağaç taşlanır, öz eleştiri yapmayanlar, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edenler, başkasını eleştirirken kendi yaptıklarına bakmayanlar, gerçek anlamda ülkesini vatanını değilde sadece hep kendini düşünenler, aidiyet duygusunu taşımayanlar, kendi kapasitesi yetmeyince kendi gibi kapasitesiz insanları yanına alıp başkasının emeğine uğraşına zarar vermeye çalışanlar, algı ve yalanla nasıl zarar veririm düşüncesi içerisinde olanlara inat yola devam…

(Salih Işık)



Jeneratörler devre dışı... Yakıt desen o da yok... Dönüşümlü kesintiler aldı başını gitti evlerde bozulan elektronik cihazların haddi hesabı yok... Karşında muhatap da yok... Ama iş kol gibi fatura yollamaya gelince ve vatandaş faturasını ödeyemeyip elektriğini bir tuşla çat diye keserken teknolojiniz de alt yapınız da yetiyor maşallah...

(Bahar Sancar)



Çevre sağlığı, dumandan zehirleniyoruz deyip mangalda kül bırakmayan aynı grup, LAÜ'de öğrencilerin gençlerin olduğu yerde lastik yakıyor kara dumanlar yükseliyor. Sanırım bu günlük bu duman sağlıklı haberimiz yok!

(Samet Uzun)



Bu karanlık günlerimizde Halkımızı bu işkenceden kurtarma olanağı vardır.

20 Ülkeye elektrik sağlayan Karpowership Yüzer Santralı bize istediğimiz kadar ve sürekli enerjiyi üçte bir fiyatına vermeye hazırdır.

Bu büyük fırsattan Ülkemizin de yararlanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Tekrar edelim Dünya büyük bir enerji krizi içindedir. Böyle uygun çözümler her zaman olmayabilir.

(Hasan Özbaflı)



Geldiğimiz noktada insanlarımızın çaresizliği kahredici. Hava soğuk, elektrik yok. Bir anne aydınlanmak için yağlı pamuk yakıyor ve sonu felaket... Anne ve iki çocuğu hastanede.. Çocuklardan biri yoğun bakımda... Her şey zorlaşıp pahalılaşırken insan hayatının ucuzladığı bir coğrafya oldu zavallı yurdum...

(Özgül Gürkut)





Sn. Ünal Üstel, artık hükümet olarak öncelikle yapmanız gereken iş Teknecik Santrali’nin en randımanlı şekilde çalışarak elektrik üretmesi olmalıdır. Zira bu kış gününde saatlerce elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkarıyor.





Sn. Hasan Taçoy, Şubat ayının ortasından itibaren özel sektörün sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmaya başlanacak acaba 2022 yılındaki devlet desteği sürecek mi? Zira bu destek için süre Aralık 2022 tarihinde sona ermişti.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Çocukluk çağı aşısı eksik olan çocuklarımız için 15 Şubat ve 15 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek olması güzel. Zira hayat pahalılığı nedeniyle artık vatandaşlar özelden bu aşıları yaptıramaz durumda.





Sn. Fikri Ataoğlu, naylon poşet ve plastik ürünlerin yasaklanması ile ilgili alınan karar sonrasında bazı kesimlerden destek verilirken, bazı kesimler ise farklı görüşler ortaya koyuyor. Acaba bu konuda son karar ne zaman verilecek?





Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi için yarıştığınız Dr. Özcenk’i dün makamında ziyaret etmişsiniz. DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi’nin işbirliği her iki kurum içinde çok önemlidir. Bu nedenle iki tarafa da kolay gelsin.





Sn. Reşat Akar, dün akşamüzeri yaptığınız TV programınızda elektrik kesintilerine dikkat çekmek amacıyla programın başlangıcını stüdyoyu karatarak mum yakmanız çok yerinde olmuş.