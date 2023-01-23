Yatacak yeriniz olmayacak!

Basiretsiz hükümetin ve atadığı KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun TPIC ısrarı bir kez daha elektriksizlik ve ciddi zarar olarak topluma yansıyor!

İhalesiz ve sözde devletten devlete yapılan protokol ile yüksek navlun ücretini TC’den sağlanan kredi ile dolaylı yoldan toplumun üzerine yıkarak TPIC’ten yakıt alımına karar veren hükümetin yol açtığı zararlar devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Teknecik buhar santrallerinin her iki ünitesinin devre dışı kalmasını, santrallerdeki arıza olarak gösteren KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanı, dün yaptığı açıklama ile arızanın giderildiğini, artık elektrik kesintisi yaşanmayacağını açıklamıştı. Oysa santrallerin devre dışı kalmasının nedeni; TPIC firmasının taahhüt ettiği yakıtı yine zamanında getirememesi sonucu teknecikteki depolarda yakıt kalmaması nedeniyle depo diplerindeki yakıtın kullanılmak zorunda kalınması olduğunu biz çok iyi biliyoruz.

Dün de yakıt yokluğu nedeniyle gündüz saatlerinde dizel santrallerin tümü, buhar santrallerinin bir tanesi durdurularak sadece tek bir buhar santralinden üretim yapıldı. Geri kalan ihtiyaç, AKSA ile güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla karşılandı. Gece saatlerinde dizel santraller devreye alınmakla birlikte artan talebi karşılayabilmek için 30 – 50 MWh arası alım yapıldı. Bu durumun bugün de devam etmesi bekleniyor. KIB-TEK’in dizel santrallerinde üretim maliyeti 14 cent/kWs civarında iken bu santralleri durdurup güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla elektrik alınmasına karar veren KIB-TEK Yönetim Kurulu bir kez daha ciddi bir zarara neden olmuştur.

(Tuluy Kalyoncu)



Dünyada kusursuz iki insan vardır.

Biri ölmüştür,

Diğeri ise daha doğmamıştır.

(Hasan Karas)



İlaç darlığımız ciddi bir sağlık krizi boyutuna ulaşırken Türkiye’de üretilen ilaçların üzerindeki ihraç yasağının KKTC için kaldırılması adına olumlu gelişmeler sağlayan TC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na... Bu bağlamdaki ithalat kapısının en kısa sürede tam anlamıyla açılması dileğiyle... Hastalarımız da, eczanelerimiz de çok zor durumda... Eczacı dostlarım bana boşalan raflarını hüzünle gösteriyorlar... Ecza raflarının boş olduğu ülkede sağlık ciddi tehdit altındadır...

(Ahmet Tolgay)



Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve diğer umum Sivil Toplum Örgütleri, düzenlenen bu maddeyi üyelerine izah ettiler mi?

1) Esas Yasa, 31 'inci maddesinin (2)'nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)'nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

"(2) (A) Belediyelerin, Devlet bütçesinde öngörülen Devlet gelirlerinden ayrılan paylan ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarına bağlı gelirlerine ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiş taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konamaz ve gamishee yoluyla da el konulamaz.

(Hüseyin Garip)



Bugün ilk kez, yeni yapılan Alevkayası-Esentepe arası yoldan gittim Esentepe’ye. Sürüşü rahat ama güvende hissettirmiyor. Gidişin yolun kenarına bariyerlerin olmaması güvenlik açısından zayıf ve yer yer traşlanmış yerlenden yağmur nedeni ile yolun içine toprak düşmüş. Bu da gece sürücüleri için tehlikeli. Yolda durulacak yer olmaması da kötü olmuş bence. 1-2 yer var, onlar da eskiden kalma.. bir tane gördüm ben yeni yapılan.. yolun keyfini çıkarmak için durmak o nedenle zor… Ve, tam tahmin ettiğimiz gibi yol kenarında orkidelerin çıktığı alanlar kazılmış hatta su yolu yapılmış betondan - umarım doğa yolunu bulur..

(Yetin Arslan)





