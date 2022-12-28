

Dikmen Belediye Başkanı, bir personeli uyarıyor, “çalışmalısın” diyor. Personel av tüfeği ile ateş ediyor. (Muhtemelen yanında ya da arabada) Tartışmanın şiddeti ne olursa olsun öldürme maksatlı ateş etmek ne demek? Başkanı diğer personel kurtarıp, önce polise sığınıyor, devamında tabancaya sarılan şahıs tutuklanıyor ve başkan ifade için polise gidiyor. Başkan yara almıyor ama kaçarken ayağı burkuluyor. “Artık işleyeceksin” ile “artık öleceksin” arasında dağ kadar fark var. Çalışanın sendikası var; hakkını arayacağı yer orasıdır. Maalesef belediyelerin neredeyse tamamında “başkana göre şekil alan” personel yapısı, hizmetin önündedir. Geçmiş olsun Yüksel Çelebi başkan…

(Hüseyin Ekmekçi)



Yerel Yönetim seçimlerinde hem üzüldüğüm, hem de kaygılandığım şöyle bir gözlemim oldu. Kimi belediye çalışanlarının başkan ya da başkan adaylarına yönelik sözleri, üslubu, yaklaşımı kabul edilemez. Belediye emekçileri başkanlara değil halka hizmet ediyorlar, unutulmasın! Her seçim ipin ucu biraz daha kaçıyor. Kimi yaranma sevdasıyla hareket ediyor. Kimi tam bir külhanbeyi! Kimisi açık açık “tehdit” ediyor belediye başkanını… Kimisi hakaret ediyor. Öyle bir görüntü oluşuyor ki seçim sonrası telafisi mümkün değil. Siyasete katılım, demokrasi, özgürlükler başkadır, yansızlık ilkesinin ortadan kaldıracak tavırlar bambaşka… Kamu görevlileri “amigo” olmamalı! Hele de “hakaret” varsa ortada bir yaptırımı olmalı bunun mutlaka!

(Cenk Mutluyakalı)





Ne Seçim Yaşadık Amma.

UBP öyle Bir Seçim yaşadı ki 18 Farklı noktada 18 değişik senaryo ve 18 Değişik Filim gördük…

Amma UBP’de seçimlere Damgasını vuran esas etkenler yine konuşulmuyor….

Bir kere ittifak çalışmadı…

Çalışan yerlerde Ya Başarıldı ya da kıl payı kaybedildi…

İttifak çalışmayınca da diğer faktörler öne çıktı partinin ensesinde lingri oynandı…

Seçimin analizi yapılırken de doğru zeminde yapılması doğruları dile getirmenin kimseye faydası olmayacağı net olmakla birlikte bundan sonrasına ışık tutması açısından son derece önemlidir…

Sırası İle…

UBP partisi içindeki bazı odakların, Bakan ve Vekiller asıl olmak üzere bu seçimi değil Geleceğe Kurultaya yönelik çalışma içine girmeleri en başta gelen etkenlerden biri…

Bunların tek maksadı vardı, UBP’nin dayak yemesi ve Genel Başkanı Başarısız gösterilmesi…

Yani Başkanı kendi yanlışlarından değil ihanet edenlerin yani kendilerinin yapmış olduğu yanlıştan sorumlu tutup cezalandırılmasını sağlamak, İhanet içinde olanların da yapmış oldukları suçtan ceza yerine kendileri başarır havası vererek mükafatlandırılmasını sağlamak gibi bir şey.

Oysa ki UBP Genel Başkanın belirlemediği Kucağında bulduğu adayların hepsini kucaklamış, insan üstü bir gayretle onlara sahip çıkmıştır…

Müdahalelerin aleni yapılması, muhtarlık hatta örgüt Başkanlarına kadar Halk içinde Türkiye Beni istiyor gibi söylemlerle Müdahale vurgusu yapılması ve müdahalelere karşı oluşan tepkiler de önemli faktörlerden…

(Gürsel Uzun)



